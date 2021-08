Supermarkety mění strategii, své prodejny rozšiřují i do menších měst

Zemědělci chtějí na protest v září blokovat dopravu k pobočkám těchto řetězců. Důvodem je, že zemědělce drtí nízkými výkupními cenami i tím, že většina jejich zboží pochází ze zahraničí.



Obchodníci se bojí dalšího úbytku malých prodejen. „Už před pár lety mělo Česko největší koncentraci zahraničních obchodních řetězců na počet obyvatel v Evropě. Nové pobočky nadnárodních firem vytlačí zbývající menší prodejny i COOP,“ konstatoval Roman Bruzl, předseda ZKD Sušice z českého řetězce družstevních prodejen COOP.



Argumentuje tím, že COOP je firma, která v České republice odvádí daně. „Nadnárodní řetězce většinu zisků přelévají do nadnárodních centrál,“ konstatoval Bruzl.



Podle něj jediná možnost, jak řetězce omezit, je blokovat jejich stavbu na městských pozemcích. „Když jim starosta udělá prostor pro expanzi, pracuje na tom, aby se peníze ze zisků řetězců přelévaly do zahraničí,“ uvedl Bruzl, který jako příklad uvedl Francii, která zavedla stop stav. Nové pobočky řetězců se mohou stavět jen výměnou za zrušení stávajících prodejen.



Kvůli supermarketu změnili územní plán

Zastáncem výrazného omezování trhu není náměstek hejtmanky kraje Josef Bernard. „Přílišná regulace a omezení nikdy neprospívají,“ říká na adresu obchodních řetězců.



Místo restrikcí by podpořil dobré a jednoduché podmínky pro nabídku lokálních potravin, jako jsou snadno dostupné trhy, či jednoduchá pravidla pro prodej přímo ze dvora. Bernard by změnil i koncept podpory zemědělců ve prospěch třeba těch s udržitelným způsobem hospodaření.



A kde další pobočky řetězců v kraji vzniknou? Horšovský Týn kvůli novému Lidlu schválil změnu územního plánu. „Pro nás je dobré, když tu bude konkurence,“ řekl Josef Holeček, starosta Horšovského Týna, kde je dosud COOP a Penny Market.



„Každý z obchodů má jiný sortiment. Lidé si tak budou moci vybrat,“ sdělil Holeček s připomínkou, že místní stejně jezdí nakupovat do Lidlu v Holýšově. Vedle sebe jsou tam Lidl a Penny.



Toho, že nadnárodní obchodní řetězce zboží od českých výrobců moc neodebírají, si je jako bývalý zemědělec vědom starosta Nepomuku Jiří Švec. „Tak to sice je, ale řešením je celková strategie státu a tu já nemohu z místní úrovně tvořit,“ poznamenal.



V Nepomuku před tři čtvrtě rokem jednal zástupce Lidlu. „Projevil zájem o stavbu na soukromých pozemcích, ptal se na postoj města. My s tím nemáme problém, místní by tu totiž Lidl přivítali,“ konstatoval starosta.





Obchod vznikne u benzinové pumpy

Lidl má ve městě vzniknout u benzinové pumpy při hlavní silnici na České Budějovice. Kousek od tohoto místa stojí Billa, vybudovaná zhruba před půl rokem. U výpadovky se také rozšiřuje pobočka řetězce Norma. Na náměstí je ještě COOP.



„Skladba zboží je jasná, v COOPu lidé koupí české výrobky, v Normě je to půl na půl a v Bille je to většinou zahraniční zboží,“ uvedl Švec, který nevítá, že kvůli obchodu zmizí půl hektaru kvalitní orné půdy. „Ale protože obchod vzniká na soukromých pozemcích a odpovídá územnímu plánu, město do toho nemůže zasáhnout,“ sdělil.



V Kašperských Horách je zájem postavit obchod řetězce Billa na městských pozemcích. „Pokud to schválí zastupitelstvo, obchod tu vznikne. Teď v zastupitelstvu vedeme debatu. Zatím jednání nepokročila tak, abychom řekli, že tu Billa bude stát,“ uvedla starostka Kašperských Hor Bohuslava Bernardová, která je pro výstavbu.



„Chci šetřit čas, proto nechci jezdit nakupovat jinam. Místní senioři také nemohou jezdit nakupovat do Sušice nebo do Vimperku. U nás je navíc tolik návštěvníků, že nám tu obchody nestačí. Staví se tu navíc hodně bytů a jejich majitelé také potřebují někde nakoupit,“ sdělila. Ve městě je dnes COOP, dva vietnamské obchody a řeznictví.



Na možnost, že zahuštěním obchodní sítě mohou zaniknout některé menší prodejny a na trhu zůstanou jen nadnárodní obchodní řetězce typu Billy, odpověděla, že řešení těchto otázek přenechá státu.



„Já musím místním zajistit, aby měli kde nakupovat,“ dodala s tím, že za minulého režimu, kdy byla v obci i vojenská posádka a učňovská mládež, mohli místní nakupovat v obchodě Pramen, ve městě byla mlékárna, samoobsluha, dva řezníci, zelenina, drogerie, papírnictví, sport, železářství a domácí potřeby, textil, obuv, sběrna obuvi a mandl. „Určitě nevolám po návratu minulého režimu, jen to připomínám,“ sdělila starostka.



Další Lidl staví v Plzni na Borských polích a má se stavět i v Domažlicích. „Ohledně výstavby nových prodejen je cílem společnosti Lidl jít zákazníkům naproti, tudíž stále hledá vhodné pozemky a lokality pro umístění nových prodejen napříč Českou republikou. Rozhodující je přitom především spádová oblast, dále velikost pozemku nebo prostor a možnost zásobování,“ sdělil mluvčí Lidlu Tomáš Myler.