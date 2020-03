Lidé mě k přikázání roušek vyzývali, říká primátor Plzně o nařízení v MHD

„Přímo mě vyzývali, abychom to přikázali. Teď už se to jeví jako užitečné a naprosto správné opatření. Chceme ho zavést od čtvrtka. Ale protože je obecně nedostatek ochranných prostředků, chceme dát lidem alespoň den na to, aby mohli zareagovat a počítali s tím, že ve čtvrtek už pojedou veřejnou dopravou ve městě se zakrytým nosem a ústy,“ řekl primátor Plzně Martin Baxa.

Bude se ono doporučení nebo nařízení kontrolovat a porušení případně postihovat?

Tak, jako u mnoha jiných věcí v případě nouzového stavu platí, že my pravidlo zveřejníme a předpokládáme, že lidé jej budou dodržovat, protože to je důležité. Jinak samozřejmě i v této záležitosti mohou fungovat běžné kontrolní mechanismy dopravního podniku. Ale byl bych nerad, abychom museli právě toto opatření vynucovat. Věřím, že lidé budou ohleduplní.

Někteří lidé se domnívají, že by bylo vhodné provoz veřejné dopravy dokonce zastavit. Bylo by to podle vás dobré?

V žádném případě. Chceme městskou dopravu udržet v provozu, protože pro některé lidi představuje jediný možný způsob cestování po městě. Vozy městské hromadné dopravy velmi důsledně dezinfikujeme a děláme maximum pro to, aby byly bezpečné i v současné situaci.

Kontaktní centrum pro osoby v nouzi v Plzni je určeno pro seniory, rodičům samoživitelům a osobám v krizové situaci

telefonní číslo do centra je 378 032 222

volající mohou požádat o dovezení nákupu, vyzvednutí léků, vyvenčení psa atd.

služba je dostupná od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin

V úterý jste mapoval dopady současného stavu v sociálních zařízeních města. Jaká situace tam panuje?

Dá se říct, že je velmi napjatá. Já sice podporuji vládu ve všech restriktivních opatřeních, ale podle mě selhala při zajištění ochranných pomůcek pro lidi, kteří je potřebují. Městská zařízení zajišťují ochranu svých zaměstnanců a zejména klientů vysoko nad rámec svých povinností, i když v současné době zejména svépomocí a improvizovaně. Ve všech organizacích přitom dochází k sympatickým projevům solidarity. To znamená, že se šijí roušky, shánějí se, kde to jen jde. Ale od státu nepřicházejí dodávky respirátorů. Přesto je vidět obrovská ochota a vůle zaměstnanců se s tou situací poprat a nějakými prostředky se vybavit. Město jim s tím pomáhá a patří jim obrovské poděkování.

Pokud se jedná o městská zařízení, není přinejmenším část odpovědnosti za to, že chybí ochranné prostředky, i na městě?

Naše zařízení měla určitou zásobu ochranných prostředků. Ale proč bychom se vrhali na obří nákup ochranných prostředků, když nás ministr zdravotnictví v lednu ujišťoval, že je zásob pro krizové situace dost. Není povinností našich organizací pořizovat si zásoby pro blížící se pandemii. To je úloha státu v krizovém řízení.

Mají sociální zařízení dost dezinfekce?

Není jí dostatek, pokud bychom to vnímali v horizontu budoucích týdnů. Ve spolupráci s hasiči zadáváme improvizovanou výrobu, abychom pokryli alespoň část potřeby našich organizací. Snažíme se dělat maximum, abychom riziko šíření koronaviru zmenšili.

Situace v Plzeňském kraji Aktuální informace o vývoji nákazy v Plzeňském kraji najdete na webových stránkách Krajské hygienické stanice

Lidé by se podle vedení státu neměli na veřejných prostranstvích shlukovat. Dohlíží na to městská policie?

Má povinnost dohlížet na veřejný pořádek, a tedy i na dodržování takových předpisů. Nicméně nemám zprávy, že by v tomto ohledu docházelo k nějakým výraznějším prohřeškům. Myslím, že si lidé na to zvykají, i když jde o významné omezení možnosti pohybu. Mám pocit, že se většina občanů chová racionálně a pravidla respektují.

Ve městě existuje mnoho ubytoven s agenturními zaměstnanci. Sleduje město, co se ve stavu nouze odehrává tam nebo kolem nich?

Už jsme se bavili i o této otázce a upozornili na ni krajskou hygienickou stanici i státní policii. Zatím nemáme hlášené koronavirové problémy, které by s ubytovnami souvisely.

V úterý se městu rozjel projekt zaměřený především na seniory a další lidi, kteří by v současné situaci mohli potřebovat pomoc se zajištěním základních potřeb. Máte informace o tom, jak systém zafungoval?

Navštívil jsem dobrovolnické centrum Totem jen pár hodin potom, co se systém spustil. Už v tu dobu se řešily desítky podnětů a dotazů od klientů, kteří něco potřebují. Tenhle systém se ukazuje jako „trefa do černého“. Vidíme, že poptávka ze strany seniorů je značná, a myslím, že v následujících dnech ještě poroste. Máme k dispozici mnoho dobrovolníků připravených pomáhat. Zájem je obrovský a je vidět, že solidarita funguje.

Město nechalo uzavřít sběrné dvory. Proč? Není tohle už zbytečný restriktivní krok?

Není. Krizový štáb města o tom rozhodl na základě informací, že se u areálů sběrných dvorů ve větší míře koncentrovali lidé, kteří tam chtěli něco uložit. Bylo to v rozporu s nařízením, že se lidé nemají shromažďovat. Uzavření dvorů tedy bylo jednoznačně správné.