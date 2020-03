Plzeň rozjela službu pro seniory, dobrovolníci jim donesou nákup a léky

V rámci projektu pomoci potřebným se v těchto dnech v Plzni spojují síly neziskových organizací a dalších institucí s dobrovolníky. Jedním z článků je také Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem.

Jeho ředitelka Vlastimila Faiferlíková řekla, že cílem je ulehčit situaci starším lidem, kteří současný stav mohou snášet hůř než jiné skupiny obyvatel.

„K projektu nás přizvalo město, které řeší krizový stav. My bychom měli zajišťovat dobrovolnickou podporu osamělým seniorům. Hlavní je, aby zůstali doma a neměli vůbec potřebu vycházet ven, aby se nedostali do ohrožení jakoukoliv infekcí, nejenom koronavirem,“ prohlásila Vlastimila Faiferlíková.

Zdůraznila, že do projektu se zapojily organizace jako je Domovinka nebo Charita. „Jdeme za stejným cílem,“ říká.

Máte představu, kolika lidí v roli klientů by se projekt mohl týkat?

To můžeme jen odhadovat. Mohou to být stovky ale i tisíce. Bude to hodně záležet na době, po kterou bude trvat karanténa.

V Plzni funguje centrum pro osoby v nouzi Ode dneška funguje v Plzni Kontaktní centrum pro osoby v nouzi. Určeno je pro seniory, rodičům samoživitelům a osobám v krizové situaci

Telefonní číslo do centra je 378 032 222

Volající mohou požádat o dovezení nákupu, vyzvednutí léků, vyvenčení psa atd.

Služba je dostupná od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin

Kolik máte k dispozici lidí na to, aby seniorům nyní v rámci mimořádných služeb pomáhali?

Máme jich nyní kolem stovky. Ale zatím jich víc nepotřebujeme, protože nevíme, jak bude velká poptávka. Noví dobrovolníci se nám hlásí každou minutou. Je to úžasné, jak se lidé chovají v té zkoušce, která nás potkala. Mezi lidmi se objevuje obrovská solidarita. Když ji vidím, věřím, že máme šanci tu situaci zvládnout.

Jak vám ve vašich aktivitách nyní pomáhá samo město?

Vytváří nám dobré podmínky. Například dopravní podniky daly k dispozici auta s řidiči pro případ, že by byl o nabídku služeb seniorům takový zájem, že by to dobrovolníci nezvládali vlastními auty a bylo například zapotřebí udělat více než pět set nákupů denně. Navíc se uvolnila kapacita Senior expresu.

Co všechno budete moci seniorům nabízet?

Obstarání krizového nákupu, vyzvednutí léků, vyvenčení domácích zvířat. Od středy bude fungovat telefonické centrum pro lidi, kteří si budou potřebovat s někým promluvit. Bude se snažit vyhovět i atypickým potřebám, které se v krizovém stavu mohou objevit.

Systém se tedy může rozjet už dnes, v úterý?

Ano. Už v pondělí jsme si to v menším měřítku vyzkoušeli a vyřídili několik požadavků.

Situace v Plzeňském kraji Aktuální informace o vývoji nákazy v Plzeňském kraji najdete na webových stránkách Krajské hygienické stanice

Jak se vaši potenciální klienti o nabídce dozvědí?

Město zajistí do všech domů roznášku letáků s potřebnými informacemi. Bude na nich i výzva, aby si lidé všímali, jestli v okolí není někdo, kdo by potřeboval pomoc.

Podobné aktivity, kterým se věnujete, může v současné době komplikovat nedostatek ochranných prostředků. Trápí i vás?

Ano. Také potřebujeme ochranné prostředky. Město se nám snaží vyjít vstříc a vybavit nás, ale má omezené možnosti. My jsme se dali do šití roušek a první dobrovolníci začali pracovat právě na tom, abychom ochranné prostředky měli. Až bude větší poptávka po našich službách, což očekávám příští týden, věřím, že už bude situace lepší.

Řešíte nějak otázku bezpečnosti, aby se k seniorům, například pod záminkou pomoci, nedostal podvodník?

Samozřejmě. Naši dobrovolníci budou mít průkaz, klienti budou předem kontaktováni. Telefonicky jim oznámíme, že k nim dobrovolník přijde, aby ho senioři očekávali a neotevírali nikomu, kdo se neprokáže, že je od nás. Klienti budou předem znát jméno dobrovolníka i číslo jeho karty. Všechny dobrovolníky poučujeme, aby chránili své zdraví a zároveň i zdraví klienta, pro kterého pracují.

Vaše centrum Totem se seniory pracuje dlouhodobě. Máte z jejich reakcí na současnou situaci pocit, že někteří z nich mají obavy a potřebují se s někým o nich bavit?

Je to tak. Jsou hodně zásobovaní informacemi z médií a u některých se tím strach zvětšuje. Je asi oprávněné, když u lidí vzniká v této situaci určitá ostražitost, ale na druhou stranu, pokud je v tom člověk sám, je to pro něho hodně těžké. I proto u nás bude fungovat telefonická linka, aby například mohla poskytnout určité uklidnění, ubezpečení. Budou k dispozici lidé, kteří zvládají takovou krizovou komunikaci nebo intervenci a jsou na takový typ komunikace připravení.