Výdaje na provoz MHD rostou, radní Plzně zvažují zdražení jízdného

Nad předvolebními sliby některých stran na zlevnění jízdného se tak pár měsíců po volbách zavírá voda.

Je také pravděpodobné, že radnice bude redukovat nákup nových vozidel pro dopravní podniky. V úvahu připadají i škrty v miliardové plánované investici do rekonstrukce vozovny tramvají na Slovanech.

„V minulém volebním období rostoucí ekonomika přinášela městu zvýšení příjmů. Tato doba končí,“ prohlásil primátor Plzně Martin Baxa z ODS.

Radní přiznali, že kvůli očekávané horší ekonomické situaci města odložili zveřejnění programového prohlášení koalice ANO, ODS, TOP 09 a ČSSD pro toto volební období.

„Chceme mít v prohlášení co nejvíc konkrétních projektů, aby byl výsledek měřitelný, tak to spojujeme s financováním,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule. Plány radních při tom do značné míry souvisejí s projekty v oblasti dopravy.

„Je zjevné, že v posledních letech enormně rostou výdaje na veřejnou dopravu ve městě,“ upozornil primátor Plzně Martin Baxa. Prohlásil, že vedení města hledá způsoby, jak zvyšování výdajů na dopravu zmírnit.

„Nechceme ale omezit kvalitu veřejné dopravy a její rozsah,“ tvrdil. Lidé z vedení města proto znovu probírají projekt na rekonstrukci tramvajové vozovny na Slovanech. Ta měla trvat dva roky a stát přibližně miliardu. „Diskutujeme o tom, jak je ten projet financovatelný, aby to ustály dopravní podniky a rozpočet města to příliš nezasáhlo,“ uvedl.

Vozobule připomenul, že ve výrazném nárůstu výdajů na dopravu se odrazilo zvýšení mezd řidičů vozů veřejné dopravy. „Pro letošní rok je úhrada prokazatelné ztráty, kterou město platí dopravním podnikům 993 milionů korun,“ konstatoval.

Pokud by dosavadní vývoj pokračoval, pak by podle náměstka město za čtyři roky posílalo dopravním podnikům ještě přibližně o čtvrt miliardy víc.

Michal Vozobule připustil, že se chystané úspory projeví v omezení nákupů nových vozů. „Je otázka, jestli k obnově má docházet tak intenzivně a tak často jako dosud. Je pravda, že kvalita vozového parku v Plzni je výrazně nadstandardní,“ řekl.

Ceny jízdenek za 16 nebo 18 korun se zřejmě zvýší

Náměstek předpokládá, že se úspory dotknou i cen jízdenek v příštím roce. „Jsme na začátku debaty o tarifu na rok 2020. Musíme se bavit zejména o ceně jednotlivého jízdného, protože ta se nezvyšovala poměrně dlouho. Mám na mysli jízdenky, které se dnes prodávají za 16 nebo 18 korun. Jejich ceny by se měly pravděpodobně zvýšit,“ prohlásil.

Vozobule si myslí, že nyní už nemá smysl mluvit o předvolebních slibech na další slevy na jízdném. „Jakékoliv zásadní snížení tarifu by šlo úplně proti všem okolnostem. Ani by to nepomohlo, aby lidé víc jezdili veřejnou dopravou,“ řekl.