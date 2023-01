Mrtvý měl v puse náplast s opiátem. Soud řeší, jestli mu ji dal bratr

Prostředky jako náplasti se silným opiátem proti urputným bolestem mohou v odůvodněných případech předepisovat pouze lékaři. Pacienti pak přesně ví, jak je bezpečně používat a kam si je lepit, aby si ulevili od bolestí.

Státní zástupce viní ze smrti Pavla R. jeho bratra Petra, protože mu takovou náplast poskytl. Případ je kvalifikovaný jako ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty i jako nedovolená výroba a nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Petru R. v případě prokázání viny hrozí až pětiletý trest.

Před soudem v úterý vypovídal jako svědek Ivan B., kterému obžalovaný podle jeho slov prodal plato léků, když jej nesnesitelně bolely zuby. „V platíčku bylo osm léků, zaplatil jsem 150 korun. Já nemám svého zubaře,“ vysvětlil svědek.

Pil a marihuanu bral ve velkém, tvrdí o zemřelém svědek

Na dotaz soudců uvedl, že se mu souzený muž nezmínil, že by mu tyto léky pak nějak chyběly. Obžalovaný podle něj užíval silné léky na bolesti.

„Sám mi říkal, že to užívá. Nepřišlo mi normální, že by se náplast žvýkala, ale je to jeho věc. Netušil jsem, co je v tom za látky. On mi říkal, že to má na bolesti zad,“ uvedl svědek.

Ten znal i zemřelého bratra obžalovaného, který jezdil jako kamioňák. „S tím jsme občas kouřili marihuanu. Někdy jsme ji měli od něj, občas jsem ji kupoval já. Odkud ji bral on, nevím,“ prohlásil svědek.

Souzený muž mu asi dva nebo tři dny po smrti bratra měl říct, že zemřel asi na infarkt, že měl slabé srdce, stejně tak i to, že bratr nebo některý z kamarádů mu v bytě ukradl nějaké náplasti proti bolesti.

„Jeho brácha to v životě nebral, proč by mu to kradl?“ podivoval se při výslechu na policii krátce po smrti Pavla R. svědek, když se od policistů dozvěděl, že u mrtvého našli náplast s fentanylem.

Druhý ze svědků zná obžalovaného i jeho už zemřelého bratra od útlého dětství. „Pavel jezdil s kamionem, ale bohužel strašně pil a marihuanu bral ve velkém. Tahle kombinace nemohla dopadnout jinak. Asi měsíc, nebo dva týdny před jeho smrtí, jsem byl u Pavla na návštěvě. Byl opilej, stěžoval si na srdce. Volal jsem mu záchranku. Udělali mu EKG, nic nenašli. Pak ho odvezli do nemocnice v Chebu, ze které Pavel utekl na reverz. Záchranáři mi ještě nadávali, že je opilej,“ uvedl svědek.

Náplasti zneužívají narkomani

I on u soudu řekl, že viděl obžalovaného, jak si dával do úst náplast. „Já mu říkal, že je to nehygienické, proč dělá takové kraviny,“ prohlásil u soudu Jan V.

Ten uvedl, že se při výslechu na policii dozvěděl o tom, že měl zemřelý Pavel v ústech náplast. „Petr mi po výslechu volal a řekl, že se mu nějaké náplasti před tím ztratily, že volal psychiatrovi. Vynadal jsem mu, že ty náplasti, co měl Pavel v puse, mohly být od něho,“ prohlásil svědek.

Policisté z obvodního oddělení ale soudu napsali, že zmizení léků z bytu souzeného jim nehlásil obžalovaný Petr R. ani jeho lékař.

Použité fentanylové náplasti zneužívají například narkomané, kteří se z nich snaží vyvařit co nejvíce zbylého opiátu.

Soud bude pokračovat prováděním dalších důkazů.