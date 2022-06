Pobodal soka za ránu pěstí a propíchl mu nožem oko, dostal sedm let

Za pokus o vraždu poslal Krajský soud v Plzni na sedm let do vězení muže původem z Polska. Jakub Milosz Rus se dostal loni v říjnu v Plzni kvůli kamarádce do sporu s mužem ze Slovenska. Vzal nůž a několikrát soka bodl do hlavy a do horní části těla. Jedna rána zasáhla oko.