Je to lidský odpad, říkají místní o cizinci, který ženě ve vagíně odpálil petardu

K otřesnému činu došlo v noci ze soboty na neděli a média o něm začala psát v neděli večer. Lidé žijící v Kožlanech se o události dozvěděli právě až ze sdělovacích prostředků a sociálních sítí. V noci si nikdo z 1 200 obyvatel města, jehož domky jsou rozeseté zejména kolem hlavní silnice, ničeho nevšiml. Možná i proto, že násilník ženu po útoku odvezl do nemocnice, kde byl i zadržen.

Nově nahozený dům, který slouží jako ubytovna, stojí uprostřed Kožlan u hlavní silnice. Vedle domu je průjezd do dalšího objektu, který se také proměnil v ubytovnu.

Dnes dopoledne v domě byla jedna ventilačka v okně pootevřená, druhé okno bylo zavřené zcela a částečně zakryté tmavým závěsem. Přijížděla tam a vjížděla policejní auta, občas byli vidět policisté na dvoře, kde je odstavený přívěsný vozík a několik zaparkovaných aut. Dovnitř se redaktor MF DNES nedostal. Policisté za sebou vrata v průchodu vždy zavřeli.

„Když mají volno, tak se ožerou“

Ani lidé z okolních domů netuší, co se za zdmi dvojdomu děje. „My vůbec nic nevíme. Dozvěděli jsme se to před chvílí ze sociálních sítí,“ shodují se rodiče s malým dítětem a žena, kteří vyšli z domu o dvě popisná čísla dál.

„Nejdřív tu byli jen chlapi, pak se tu začaly objevovat i ženský. Nevíme, co se tam děje, ale většinou je tam klid. Je tam společný dvůr pro dva domy. V neděli tu byli policisté, ale co se stalo, to jsme si přečetli až večer na internetu,“ řekl starší soused.

Další z místních obyvatelek, která zde žije odmalička, nemohla uvěřit, že se takový čin mohl stát v jejím městečku. „Co je to za člověka, který tohle udělá?“ ptala se žena středního věku.

Cizince žijící ve městě moc nevnímá. „Ráno jezdí brzy do práce a vracejí se dlouho večer. Nechodí ani do hospody. Šetří. Koupí si levné lahvové pivo nebo lahev vodky v obchodě a pak se ožerou doma. Nebo přes léto chodí sem do parku. Už jsem tu kromě chlapů viděla sedět i ženy a děti,“ ukazuje na protilehlý park, kde se vyjímá socha druhého československého prezidenta Edvarda Beneše.

Podle ní jsou ve městě čtyři ubytovny. V té, kde napadl podle serveru Krimi Plzeň Ukrajinec Moldavanku, žijí dělníci právě z Ukrajiny, kteří pracují zejména ve stavební firmě. Jinou ubytovnu o pár stovek metrů dál využívají především Slováci, Rumuni a Bulhaři. Ti pracují ve fabrice na samém konci Kožlan.

„Teď, když byly čtyři dny volna, měli na pití času dost. Ale bordel žádný nedělají, kdybych je neviděla chodit po ulici nebo do obchodu, tak ani nevím, že tu žijí,“ řekla žena středního věku.

Opačného názoru je ale mladá maminka dvou dětí. „Bojím se tu. Hlavně kvůli dceři, nepouštím ji ven samotnou. Cizinci si chodí nakupovat chlast do večerky a pak se opíjejí a jsou hluční. Už mám na všechny averzi,“ lamentuje mladá žena.

„Bezpečno už není nikde. Ten, kdo to udělal, je lidský odpad. Nejraději bych byla, kdyby u nás vůbec nebyli,“ přiznává další z obyvatelek města.

Obvinění zatím nepadlo

Policisté ohavný čin nadále šetří, bližší informace dnes neposkytli. Muže zatím z ničeho neobvinili. Ukrajinec zraněné ženě rychlou zdravotnickou pomoc nezavolal, ale jel s ní do téměř 40 kilometrů vzdálené nemocnice. Krátce po půlnoci tvrdil lékařům, že ke zranění ženy došlo při ráně do břicha. Této verzi ale zdravotníci neuvěřili a zavolali policisty. Ti muže zadrželi.

„Zdravotní stav pacientky je v současnosti velmi vážný a více se k tomuto případu nebudeme vyjadřovat,“sdělila dnes odpoledne v krátkosti mluvčí Fakultní nemocnice v Plzni Gabriela Levorová. Podle serveru Krimi Plzeň muž zasunul ženě do vagíny petardu a odpálil ji.