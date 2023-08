V Klatovech najel muž autem do lidí na chodníku, soud ho poslal do vazby

Muži, který se podle policie v opilosti pokusil v neděli v Klatovech najet autem do skupiny lidí na chodníku, hrozí až dvanáctileté vězení. Řidič zranil jednoho chodce a poškodil dům, do kterého autem narazil. Soud ho v úterý poslal do vazby, informovala policejní mluvčí Dagmar Brožová.