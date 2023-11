Nová čtvrť Plzně má stát zhruba 20 miliard, město podepsalo memorandum

Město se má postarat o vybudování vodárenské infrastruktury v oblasti. Právě nedostatek vody v lokalitě byl dosud hlavní překážkou plánu na zastavění území. K tomu je totiž zapotřebí vybudovat vodárenský soubor Ostrá hůrka, jehož cena byla dosud odhadovaná na téměř miliardu korun.

Investor se na ní má částečně podílet vybudováním takzvané nulté etapy – přivaděče vody – za zhruba 200 milionů korun. Městu má v oblasti bývalých kasáren rezervovat část pozemků pro výstavbu bytových domů. V případě zájmu zaplatí Plzeň za tyto pozemky tržní cenu.

Po podpisu memoranda bude ještě v příštím roce následovat uzavření detailní smlouvy mezi investorem a městem.

Pozitivní vliv na realitní trh

„Na dubnovém zastupitelstvu bychom měli schvalovat finálovou část a věřím, že developer dodrží své závazky. Je to příležitost pro Plzeňany. Nevzniknou tam pouze městské byty, ale také byty v soukromé části. To by mělo mít pozitivní vliv na realitní trh, protože když je na trhu konkurence, tak klesají ceny. Vznikne tam nová čtvrť, kde bude pamatováno na občanskou vybavenost,“ prohlásil primátor Roman Zarzycký.

Petr Březina řekl, že areál bývalých kasáren bude využitý především pro bytovou výstavbu. „V části budou i kancelářské prostory. V přízemí domů budou určité obchody,“ uvedl.

Podle Březiny se nyní s Útvarem koncepce a rozvoje pracuje na územní studii pro oblast. První představy o budoucí podobě území by měly být známé po Vánocích. Celkovou investici do území Březina odhadl na zhruba 20 miliard korun. „Ale plánujeme to zhruba na období patnácti let,“ sdělil.

První bytové domy by se podle investora měly stavět do dvou let. Březina připomenul, že pokud bude mít radnice zájem, převede na ni pozemky pro výstavbu městských bytových domů. Celkově by tak mohla Plzeň využít zhruba pět hektarů.

Investor potvrdil, že počítá s výstavbou mateřské školy a předpokládá, že v oblasti vznikne více než tisíc bytů. „Část budou byty nájemní a část jich bude na prodej,“ konstatoval.

Zástupci opozice v zastupitelstvu uzavření memoranda nepodpořili. Tvrdili, že od vedení radnice nedostali dost informací. „Jsem pro, aby se ta lokalita otevřela a proti záměru nic nemám. Ale ten materiál s ohledem na důležitost projektu byl špatně připravený. Budu sledovat, jaké podmínky se dostanou do smlouvy. Memorandum je jenom deklarace, že dvě strany mají nějaký zájem, ale podrobnosti tam nejsou,“ řekl Pavel Šindelář z ODS.

Plzeň plná obludností (20. 3. 2023)