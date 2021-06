Kvůli vzrušení se vloupal i do Werichovy chaty, u soudu dostal podmínku

„Obžalovanému Františku Keilovi byl uložen trest odnětí svobody na 14 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu dvou let,“ sdělil soudce Jan Kasal. Dále muž dostal peněžitý trest 15 tisíc korun a musí nahradit způsobenou škodu.

Soudce při vyměřování výše trestu zohlednil jako výraznou polehčující okolnost to, že Keila poškozeným začal škodu splácet.

Verdikt není pravomocný, šestatřicetiletý Keila si ponechal lhůtu pro případné odvolání.

Druhého obžalovaného Jana Koutka uznal soudce vinným, ale upustil od jeho potrestání. V mezidobí byl totiž odsouzen za obdobnou trestnou činnost v jižních Čechách. Tento rozsudek je pravomocný.

Oba muži podle obžaloby během loňského roku ukradli věci za 41 tisíc korun a poškozením oken, dveří nebo garážových vrat, které násilím otevírali, způsobili škodu za bezmála 70 tisíc korun.

Ukradli například křovinořez, štípačky na dříví, motorovou naftu, benzin, elektrickou pilu či vrtačku.

„Jsem člověk, který k životu potřebuje větší množství adrenalinu. Dříve jsem byl patologickým hráčem, dobrovolně jsem nastoupil na léčbu a pak se snažil žít normální život,“ řekl o sobě soudu František Keila ze Sušice.



Uvedl, že poté, co přestal chodit na doléčování, se situace zvrtla. „Nedělal jsem to kvůli penězům, ale kvůli vzrušení. Věci, co jsem vzal, jsem neprodával. Měl jsem je doma schovaný a pak jsem je vrátil. Všem jsem odeslal dopisy a žádal o bankovní spojení, abych je mohl odškodnit,“ vyprávěl Keila s tím, že se k problému postavil čelem a k vloupačkám se přiznal.

Na konci loňského února ukradl v kůlně u bývalé chaty herce Jana Wericha sekeru a pak se s ní pokusil vypáčit okenice. Poškodil i okno, v objektu přitom nakonec nic nevzal.

V některých případech ho doprovázel o dva roky mladší Jan Koutek z Kašperských Hor. Do objektů se podle spisu vydával také sám. U soudu nevypovídal a s obžalobou souhlasil.

K životu potřebuju adrenalin (15. 4. 2021)