Mise splněna, pilot z Plzně převezl do nemocnice ve Frýdku respirátory

Projekt sdružuje už přibližně 350 profesionálů. Mezi prvními se přihlásil také Klér, který začátkem roku získal licenci obchodního pilota.

„Volali mi před týdnem, v pátek večer, jestli bych v sobotu dopoledne mohl vyrazit. Hned jsem kývl a rychle překopal svoje plány,“ řekl třiatřicetiletý muž. Zásilku musel vyzvednout v Praze.

Ve svém domovském aeroklubu v Plzni si proto půjčil sportovní čtyřmístný letoun, s nímž v 10:45 přistál v Letňanech.

„Tam už bylo všechno opravdu dobře zorganizované. Čekalo na mě auto s respirátory, které vyvinuli na ČVUT. Za třicet minut jsme naložili všechno, co se dovnitř vešlo. Využili jsme prostor do posledního místa. Samozřejmě tak, abychom nepřekročili maximální dovolenou nosnost. Pak už jsem mazal do Ostravy,“ popsal.

Cesta mu trvala zhruba hodinu a půl. „Letěl jsem poprvé v životě s takhle malým a přitom napěchovaným strojem. Věřil jsem mu, ale zároveň jsem měl trochu respekt,“ doplnil.

Na Letišti Leoše Janáčka předal ochranné pomůcky zástupcům nemocnice ve Frýdku-Místku, kteří potřebný materiál vyzvedli a odvezli zdravotníkům. „Bylo cítit, že jsou vděční. Přiznám se, že mě to až dojalo. Vstřícný byl i personál ostravského letiště, který se vzdal nároku na jakékoliv poplatky,“ vyprávěl.

Úleva z dobře odvedené práce přišla až po návratu do krajské metropole. „Největší potěšení pro pilota je, když je mise zdárně splněna a nestane se žádný zádrhel. Mám dobrý pocit, že jsem díky svému koníčku mohl přispět k dobré věci,“ vysvětlil Klér. Ten podniká a létání se zatím věnuje pouze ve svém volném čase.

Zpozoroval, že lidé v jeho okolí změnili díky účasti v projektu na jeho zálibu alespoň částečně názor. „Někteří kamarádi nebo známí brali doteď létání jenom jako drahý špás. Když jsem se s nimi ale podělil o radost, že jsem o víkendu pomohl, trochu se jim rozšířily obzory. Dokonce i moje maminka, která je zdravotní sestra a donedávna mi spíš říkala, ať neblbnu, začala celou věc brát víc pozitivně,“ smál se.

Akci Piloti lidem považuje Klér za skvělou a v době boje s koronavirem rovněž potřebnou iniciativu. Kdy vyrazí Plzeňan na další cestu, zatím není jasné. Nicméně je připravený zase kdykoliv přiložit ruku k dílu.

„Zaregistrovalo se opravdu hodně dobrovolníků. Je nás už zhruba tři sta padesát. Přihlásily se i známé osobnosti, jako například akrobatický letec Martin Šonka. Organizátoři oslovují všechny zájemce postupně a vždy reagují na aktuální potřeby zařízení v okresech. Kdyby o projektu vědělo víc lidí, mohlo by být zásobování nemocnic daleko efektivnější,“ myslí si Plzeňan.