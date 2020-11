Hlavní nádraží v Plzni čeká obří rekonstrukce, hala získá eskalátory

Devět let po obnovení stěn interiéru haly výpravní budovy plzeňského Hlavního nádraží do původní podoby z roku 1908 se rekonstrukce dočká i zbytek jedné z dominant této části Plzně. Práce na rekonstrukci památkově chráněné budovy by podle majitele, kterým je Správa železnic, měly začít příští rok v březnu. Trvat budou asi 2,5 roku.

Odhadované náklady dosáhnou až tři čtvrtě miliardy korun.

„Vyhlásili jsme výběrové řízení na zhotovitele. Tato stavba navazuje na modernizaci nástupišť a dalších částí stanice, která proběhla v minulých letech. Bude zahrnovat především novou střechu, fasádu i úpravy vnitřních prostor v přízemí a patře odbavovací haly pro zlepšení služeb pro cestující. Na vše budou dohlížet památkáři, protože budova je památkově chráněna,“ uvedla Nela Friebová ze Správy železnic.

„Cílem rekonstrukce je navrácení architektonicky cenné původní podoby nádražní budově,“ řekl letos v lednu šéf Správy železnic Jiří Svoboda.

Hlavní hala bude mít nové osvětlení, ochranka bude moci využívat nové kamery pro sledování situace a chování cestujících. Součástí orientačního a informačního systému budou hlasové majáčky pro nevidomé a indukční smyčky pro sluchově postižené.

Kompletně budou přestavěny i veřejné toalety, které budou bezbariérové. Nové budou rozvody sítí a budova také dostane nová okna a dveře, které sníží tepelné ztráty.

„Zcela se přestaví horní hala, která bude sloužit jako otevřený čekárenský prostor v podobě obchodní pasáže s komerčními jednotkami po obou stranách. Pro snadnější překonání výškového rozdílu mezi hlavní a horní halou budou sloužit eskalátory a výtahy,“ upřesnila Nela Friebová.

V posledních letech podstoupil kompletní přestavbu a modernizaci už téměř celý železniční uzel Plzeň. Kompletní je trať z Berouna přes Plzeň do Chebu, upravená je i domažlická trať mezi Hlavním nádražím a Zátiším, zanedlouho začne přestavba trati na České Budějovice mezi plzeňským Hlavním nádražím a Koterovem.

V samotném nádraží jsou vybudovaná nová nástupiště, podchody na sousední autobusový terminál pro meziměstské linky i do Šumavské ulice, kde jsou stanice městské dopravy.

Budova je pro památkáře výjimečná svým uspořádáním

Z pohledu památkářů je plzeňské Hlavní nádraží výjimečné svým uspořádáním.



„První věcí je ostrovní uspořádání. Hlavní budova je uprostřed kolejiště a vše je ve dvou výškových úrovních. V jedné úrovni je hlavní ulice, o patro výše je pak kolejiště, což má mnoho výhod,“ vysvětlil památkář Pavel Domanický, když Správa železnic konkretizovala plány na kompletní opravu budovy postavené v neorenesančním a secesním slohu.

Z evidenčního listu nádraží jako historické památky vyplývá, že se právě tady potkává šest významných železničních tratí.



„Původně se tu setkávaly tři dráhy tří společností. Západní dráha a Dráha Františka Josefa používaly společnou výpravní budovu pro cestující, vlastní měla Plzeňsko-Březenská. Když se stanice poprvé přestavovala, opustilo se vše, co původně bylo, a nádraží se stavělo od nuly zcela jinak,“ vysvětlil tehdy památkář Pavel Domanický.

Budovu Hlavního nádraží zasáhla na konci druhé světové války jedna ze spojeneckých bomb. Kopule nad hlavní halou se tehdy vychýlila o 90 centimetrů. Zpátky ji vrátili škodováci za pomoci jednoduchých strojů. Původní bohatou novorenesanční výmalbu haly se secesními prvky při poválečných opravách nahradila jednodušší výzdoba.

Současná barevnost interiérů, jejichž rekonstrukce skončila v roce 2012, je výsledkem bádání památkářů. Po štukatérech nastoupili do práce pokladači, kteří obnovili podlahu vestibulu. Celkem vyměnili asi 700 metrů čtverečních dlažby.

Nové dlaždice jsou kopiemi těch původních z roku 1907. Repliky ručně vyráběla firma Hanyš z Hradce Králové. Výroba nové dlažby trvala půl roku. Je odolnější, než byla ta původní, a proto ani za mokra tolik neklouže.