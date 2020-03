Po přestavbě trati zanikne stanice v Koterově, nahradí ji nová Slovany

O vypsání výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce plzeňské části trati na České Budějovice informovala mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

„Stavba bude navazovat na již dokončenou rekonstrukci kolejiště ve stanici Plzeň-hlavní nádraží ve směru na Prahu. Přestavbou projde navazující úsek ve směru na České Budějovice, ale také stanice Plzeň-Koterov. V Koterově dojde k odstranění všech tří nástupišť, protože nádraží již nebude sloužit osobní dopravě,“ vysvětlila Friebová.

Místo na nádraží v Koterově, na které nebyly navázané žádné linky městské ani meziměstské dopravy, budou nově vlaky stavět na zastávce Plzeň-Slovany. Ta vyroste mezi silničními mosty do Lobez a Božkova.

Vzniknou tu dvě nástupiště, na každé straně trati jedno. U každého je projektovaná délka 120 metrů a přístřešky pro cestující. Protože nástupiště budou přibližně v úrovni spodní hrany dveří moderních vlakových jednotek, i pro cestující s hendikepem nebo maminky s kočárky bude nástup a výstup bezproblémový.

Novou zastávku a bezbariérovou přístupovou cestu k ní ve svahu nad tratí u mostu do Lobez bude podle dostupné dokumentace platit Správa železnic.

„Nová vlaková zastávka umožní rychlý přestup mezi vlaky, autobusy a trolejbusy. Kolem kruhové křižovatky, do které se napojují Lobezská, Částkova a Sušická ulice, už slouží řadu let stanice městské dopravy,“ vysvětlil David Malán z oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů magistrátního odboru investic.

Po přestavbě budou vlaky jezdit rychlostí až 120 km v hodině

Jen pár kroků od kruhové křižovatky jezdí trolejbusy linky 12 do Božkova, autobusy linek 29 mezi Doubravkou a Borskými Poli a také nejvytíženější autobusová linka 30, která objíždí většinu Plzně na trase z Košutky přes Doubravku, Slovany a Bory k Západočeské univerzitě, případně až na Borská Pole.

Po přestavbě čtyřkilometrového úseku trati směrem na České Budějovice tudy budou moci vlaky jezdit rychlostí až 120 kilometrů v hodině, zatím je tu povolená maximálně stovka.

Kromě toho, že koterovské nádraží přijde o většinu kolejí, které slouží mimo jiné k odstavování nákladních vlaků, zmizí i přechod pro chodce přes koleje v místě už zrušeného přejezdu u ulic K dráze a Na Lipce. „Místo úrovňového přechodu bude vybudovaná bezpečnější lávka nad tratí,“ uvedla Friebová.

Z veřejně dostupné dokumentace k přestavbě trati mimo jiné vyplývá, že se projektanti připravují na možné vybudování druhé koleje od Koterova směrem na České Budějovice.

V některých místech proto budou přisypávat vytěžený materiál vedle současné jednokolejné trati pro případ přidávání kolejí.

„Spojení mezi oběma krajskými městy by mělo být důstojné a komfortní. Ekonomika nám moc nenahrává, ale myslím si, že by mělo skončit období jednokolejných tratí,“ shrnul loni v Plzni pro MF DNES generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Správa železnic ohlásila maximální cenu přestavby

Na rozdíl od předchozích tří staveb železničního uzlu Plzeň, kdy při vypisování výběrových řízení tehdejší Správa železniční dopravní cesty zveřejňovala jako základ cenu spočítanou projektanty, a při splnění všech podmínek rozhodovala nejnižší cena, u trati z centra Plzně je to jinak. Správa železnic ohlásila maximální cenu, kterou je ochotna zaplatit. Tou sumou je 2,22 miliardy korun bez DPH.

Pokud nebudou výběr zhotovitele provázet problémy, například odvolání neúspěšných účastníků, přípravné práce by mohly začít už v závěru letošního nebo na začátku stavební sezony roku 2021.

Přestavba železniční trati je ale jen začátek velkých a viditelných dopravních změn, které tuto oblast v následujících asi 12 letech zasáhnou.

Podél trati je plánovaná část východního plzeňského silničního okruhu, který po dokončení propojí výpadovku od Karlových Varů kolem Boleveckého rybníka, seřaďovacího nádraží s dálničním přivaděčem od Černic, který nyní končí u Jasmínové ulice.

Právě kvůli této budoucí silnici, která by měla být v celé délce zprovozněná kolem roku 2032, budou vznikat už nyní při přestavbě železniční trati základy silničního tunelu.

Auta jedoucí k dálnici v budoucnu nejprve podjedou současný most přes trať se silnicí do Božkova a o několik desítek metrů dál zmizí v tunelu pod železniční tratí.

„Byli jsme v minulosti na řadě jednání se Správou železniční dopravní cesty, nyní Správou železnic. Jsme domluvení, že při rekonstrukci trati už dopředu vzniknou stěny budoucího silničního podjezdu i jeho horní rám, na kterém pak povede trať. V podstatě půjde o tunelový objekt, který bude po stavbě předán Ředitelství silnic a dálnic. Až se pak bude silnice budovat, u podjezdu se odbagruje zemina, provozu železnice se to nijak nedotkne,“ popsal plánovaný postup pověřený šéf plzeňského Ředitelství silnic a dálnic Zdeněk Kuťák.

Podobným způsobem vznikl v Plzni i železniční most v Křimicích. Když stavbaři rekonstruovali trať na Cheb, rovnou do ní zakomponovali most, pod kterým později vznikla část západního městského okruhu z Nové Hospody do Křimic.