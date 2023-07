V Plzni sbírají podpisy k referendu proti gigafactory, mají jich kolem tisícovky

Sběr podpisů probíhá každé pondělí a středu od 14 do 18 hodin. Zatím jich je na petičních arších zhruba tisícovka, pro vyhlášení referenda je jich třeba asi 14 tisíc, tedy deset procent lidí starších 18 let, kteří v Plzni trvale žijí. Uvedla to dobrovolnice u stánku pro sběr podpisů pro referendum Jitka Walterová.

Podle člena přípravného výboru Martina Klimeše zhruba 20 dobrovolníků -občanů, kteří ve stánku podpisy sbírají, rozdává také prázdné archy, aby je mohli lidé distribuovat i ve svém okolí nebo v práci. Za dvě hodiny podepsalo archy několik desítek lidí.

„Takový projekt bych nepřála nikomu, ani v jiné zemi, protože má velký dopad na životní prostředí. Hodně mi také vadí, že by mělo být zbořené letiště Líně, kde funguje záchranka,“ řekla Walterová. Navíc už je podle ní v Plzni jedna z největších průmyslových zón v zemi - Borská pole, která už z poloviny zaměstnává cizince a nemohou tam sehnat odborníky.

Vláda projekt podporuje

Město zatím organizátory nekontaktovalo. „Zastavil se tady jeden zastupitel a ptal se na pozadí. Ale my se politicky neangažujeme. Jde o ryze občanskou aktivitu,“ řekla Walterová. Podle ní by mohlo město, jehož vedení zatím gigafactory odmítá, proti projektu vystupovat víc.

Organizátoři petice v centru Plzně s občany hovoří a nabízejí jim argumenty, které jsou také vypsané na stěnách stánku. Organizátoři se budou snažit spojit s dalšími protestními aktivitami, které mají podle Walterové stejný cíl - zamezit plánované stavbě a bourání letiště. „Referendum už bylo v Nové Vsi, která dočasně své pozemky zablokovala, podpisy proti stavbě sbírají ve Zbůchu, protivlna se tvoří také v Dobřanech,“ řekla.

Strategický podnikatelský park (SPP) chce na letišti v Líních vybudovat stát, který investici VW podporuje. Vláda loni v červenci stanovila klíčové stavby v lokalitě a je připravena dát na ně devět miliard korun. VW se má rozhodnout, zda zvolí pro investici ČR, už brzy. Ministr průmyslu Jozef Síkela ze STAN v květnu po jednání s okolními obcemi v Dobřanech řekl, že finální dohoda mezi ČR a VW má být uzavřena do letošního prosince.

Tehdy nabídl starostům založení společného podniku, který by ovlivňoval rozvoj SPP. Vláda po dohodě s okolními obcemi nedávno schválila, že se SPP zmenší na 280 hektarů z původních 700 ha.

„Letecká záchranná služba, která dosud sídlila na letišti v Líních, zůstane pro region plně funkční a udrží si pro místní stejný standard jako dosud,“ řekl před dvěma týdny ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

