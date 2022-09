Obce se spojují kvůli letišti Líně, mají obavy z dopadů průmyslové zóny

Je to záměr, se kterým předběžně souhlasila vláda v souvislosti se zájmem společnosti Volkswagen postavit ve střední Evropě výrobnu baterií do elektromobilů. Letiště Líně patří ke zvažovaným lokalitám.

Zástupci obcí se obávají negativních dopadů velkého průmyslového komplexu na okolí. Upozorňují, že v oblasti není připravená infrastruktura pro průmyslové provozy ani další podmínky pro příliv tisícovek zaměstnanců. Starostové už také začali svůj postup koordinovat se Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje.

„Chceme připomenout slib, že Plzeňský kraj bude o průmyslových zónách jednat s obcemi,“ řekl starosta Dobřan Martin Sobotka. Spolu se zástupci několika obcí z okolí Líní tvrdí, že je vedení kraje dostatečně neinformovalo o dění kolem letiště a plánech na jeho využití.

Podle Sobotky se rozběhla jednání například se zástupci obcí Dnešice, Vstiš, Chlumčany nebo Přeštice. Jedná se o obce, přes jejichž katastry by mohlo vést elektrické vedení pro napojení průmyslové zóny v Líních.

Zástupce obcí z okolí Líní překvapilo, že se minulý týden na zasedání zastupitelů kraje měl schvalovat návrh na aktualizace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. Jejich změna měla spočívat v tom, že dokument bude počítat se zrušením letiště a jeho ochranných pásem. Nové využití území mělo být definováno jako zastavitelná plocha Strategická průmyslová zóna Plzeň – Líně.

Dokument měl mimo jiné připouštět vznik větrných elektráren. Návrh na změnu Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje byl nicméně stažen z programu jednání.

Martin Sobotka tvrdil, že o navržené změně zásad obce nevěděly. „Kraj nám o tom neřekl,“ konstatoval. Zástupci kraje ale v případě plánů na využití letiště Líně tvrdí, že se jedná o záměr vlády. Že zatím nemají bližší informace a že také nemají na možné využít území přímý vliv.

Jenomže kraj už v připomínkách pro vládu se záměrem souhlasil a například sliboval vybudovat ubytování pro zhruba čtyři tisíce zaměstnanců v průmyslové zóně.

Náměstek hejtmana Pavel Čížek ze STAN řekl, že nyní už se navržená změna Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje projednávat nebude. „Nevíme přesně, co tam bude stát, jaký ten záměr je. Protože to není jasné, je předčasné teď zadávat aktualizaci. To je důvod, proč se odložila,“ vysvětluje.

Čížek také řekl, že pokud by se zásady měnily, pak by odpovídaly upřesněnému záměru. Pavel Čížek uvedl, že se zástupci obcí o plánech, které souvisí s využitím oblasti letiště, mluvil.

„My jsme to s nimi probírali. Mluvil jsem o dopravním napojení. Snažil jsem se, aby bylo minimalizované. Řekl jsme jim, že než se bude připravovat něco dalšího, bude hotová studie sociálních nebo dopravních dopadů,“ popsal Pavel Čížek.

Aerokluby protestují proti zvažovanému zrušení letiště (5. 8. 2022)