Gigafactory v Líních bude menší, začaly práce na dopadové studii

Vláda Petra Fialy prosazující vznik průmyslové zóny pro výrobu baterií pro elektromobily v lokalitě Líně na Plzeňsku udělala vstřícný krok a schválila dohodu s obcemi sousedícími s areálem. „Dohoda zmenšuje plochu areálu takzvané gigafactory a slibuje investice do kompenzačních opatření pro obce,“ oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela ze STAN.

Podle dohody bude maximální plocha průmyslové zóny 200 hektarů místo původních 700, k tomu dalších 80 hektarů zabere obslužná infrastruktura. Stát bude investovat do silniční i železniční infrastruktury v okolí, aby omezil dopravní dopady na okolní obce, a vytvoří zelený pás oddělující zónu od obcí. Vláda také chce investovat do posílení občanské vybavenosti a dostupnosti bydlení v dotčených obcích.

Plánované investice budou podle ministra vycházet z připravované studie dopadů stavby gigafactory. Studie má vzniknout do konce roku. Letecká záchranná služba, která dosud sídlila na letišti v Líních, zůstane pro region plně funkční a udrží si stejný standard jako dosud. „Zajistit to je teď velký úkol pro můj resort, ale také pro resorty zdravotnictví a obrany,“ uvedl Síkela. Nová lokalita zatím podle něj vybrána není.

Studie vznikne do konce letošního roku

Umístění gigafactory v lokalitě na Plzeňsku zvažuje německá automobilka Volkswagen. Továrna má vytvořit 3300 pracovních míst. Pokud se Volkswagen pro Líně rozhodne, začne se stavět koncem roku 2024. Síkela zopakoval, že v gigafactory vidí velkou příležitost pro Česko s ohledem na momentální transformaci automobilového sektoru směrem k elektromobilitě a k významu, jakou má automobilový průmysl pro české hospodářství.

Ve stejný den, kdy vláda schválila dohodu s obcemi, oznámila státní agentura CzechInvest, že podepsala smlouvu o vypracování dopadové studie Strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně s vysoutěženým konsorciem firem AQE advisors, 4ct a FARA ON union. Studie vznikne nejpozději do konce roku, předběžné výsledky by měly být k dispozici už v průběhu podzimu. Získaná data pomohou zpřesnit podobu celého projektu, zejména pokud jde o zmírnění dopadů podnikatelského parku na celý širší region v oblastech bydlení, zdravotnictví, životního prostředí i dopravy.

Jádrem průmyslové zóny v Líních se stane gigafactory na výrobu bateriových článků pro elektromobily, o jejíž umístění v České republice projevil zájem koncern Volkswagen.

„Společně s investorem jsme prověřili celkem 15 vytipovaných lokalit v České republice. Jediná lokalita letiště Plzeň-Líně splňuje potřebné parametry, jako je velikost pozemku nebo struktura vlastnictví pozemků, a je technicky připravitelná v požadovaném harmonogramu, pokud jde například o dopravní infrastrukturu, stabilitu podloží nebo míru kontaminace z dřívějších výrobních či jiných aktivit. Dopadová studie nám umožní přesněji určit, jak celý projekt ovlivní dané území. Na základě toho budeme moci zpřesnit připravovaná kompenzační opatření a co nejvíce podpořit udržitelný rozvoj dotčených obcí,“ uvedl Petr Očko, generální ředitel státní agentury CzechInvest.

Výstupy studie by podle něj měly také poskytnout odpověď na otázky ohledně odůvodněných potřeb dalšího rozvoje regionu v souvislosti s celým záměrem. „Takovéto investice musejí být podloženy kvalitními daty, které nám studie poskytne,“ dodal Očko.

Napojení parku na dálnici a železnici

Hlavním ústupkem obcím a spolkům je podle představitelů agentury zmenšení plochy podnikatelského parku a s tím i snížení kapacity zaměstnanců. Pokročila také vyjednávání o podobě dopravní infrastruktury, jejichž cílem je snížit na minimum tranzitní dopravu skrze okolní obce a celý podnikatelský park napojit přímo na dálnici a na železnici.

Mluvčí CzechInvestu David Hořínek také informoval, že mezi obcemi v okolí plánovaného podnikatelského parku Líně a státem už také probíhají jednání o potřebách místních vzdělávacích zařízení. Na kapacitu vybraných škol v Plzeňském kraji se zaměřila mimo jiné studie společnosti PAQ Research Daniela Prokopa, kterou společně zadaly Škoda Auto a CzechInvest a s jejímiž výsledky se už pracuje.

Současně se vznikem dopadové studie bude probíhat také proces posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). „Ochrana životního prostředí je klíčová jak pro stát, tak pro investora. Počítáme s tím, že při odevzdání dokumentace EIA na jaře příštího roku mohou vyplynout ještě další požadavky na kompenzace. Dopadovou studii budeme tedy následně ještě aktualizovat,“ doplnil David Petr, koordinátor projektu za státní agenturu CzechInvest.