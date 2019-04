Humor má v sobě vždycky mít ostrost a vyhraněnost, říká herec Neužil

Herec Václav Neužil pochází z Plzně a do města, v němž prožil mládí, se rád vrací. I na filmový festival Finále jezdí poměrně pravidelně.

„Určitě je to pro mě vždycky příjemný návrat. Je to pro mě filmový festival s tím bonusem, že k městu mám velmi blízký vztah. Žije tu moje rodina - rodiče, sestra. Při této příležitosti se s nimi vidím. Rád si připomenu místa, kde jsem prožil pubertu. Setkávám se také se spolužáky z gymplu,“ svěřil se herec.

Při festivalu si město užívá zcela jinak, než když sem míří přes rok. „Během Finále spím na hotelu, a vidím město z úplně jiné optiky. A to mě baví. Jsem rád, že mohu Plzeň pozorovat jako filmový host. Pohled na ni se velmi liší. Když se koná festival, je tady více lidí a v centru je živěji. Navíc Beseda je vhodný prostor pro podobnou akci. Líbí se mi, že je středobodem akce. Její historické prostory mají své velké kouzlo,“ myslí si Neužil.

Jinak do Plzně jezdí poměrně nepravidelně. „Ale jelikož mám jedenapůlročního syna, tak sem v současnosti míříme častěji, aby moji rodiče viděli vnoučka. Dostaneme se sem tak jednou za pět šest týdnů, a oni zase jezdí za námi. Rodiče bydlí za zoo v Radčicích, tam jsem vyrůstal. V každém případě mám k Plzni celoživotní pouto,“ konstatuje.

Přestože z města pochází, na místní divadelní scéně si nezahrál. „Ale hrával tady můj děda. Já jsem odešel do Brna studovat JAMU. Pak jsem tam působil v divadlech a od roku 2006 jsem v Praze,“ dodal.

Během Finále měli diváci možnost vidět celý seriál Zkáza Dejvického divadla. Tam si Václav Neužil zahrál sám sebe.

„Nejdříve, když nám to Miroslav Krobot oznámil, tak jsme se toho trochu báli. Zadání znělo poměrně bizarně. Ale nakonec jsem si hraní užíval. Člověk si ze sebe mohl dělat srandu, o čemž ten seriál byl. Hlavně šlo o velkou sebeironii a vyjádření lásky k těm lidem, které máme rádi tím, že jsme si ze sebe navzájem dělali legraci. Bylo to svým způsobem sebeočistné. Na začátku jsem si nejprve říkal, jak vlastně mám hrát Neužila? A pak jsem pochopil, že jsme v seriálu vypíchli naše nejhorší nebo nejvtipnější vlastnosti, které se dají v rámci komediálního žánru kriticky napadat. Vyloženě jsem se tím potom bavil,“ popisuje Neužil.

Některé náměty byly hodně drsné. Ať už to byl díl s nemocí AIDS nebo ten, v němž zemřel divadelní kritik.

„Je pravda, že některé věci byly dost ostré. Ale hercům to vůbec nevadilo. Spíše se pak nad tím pozastavovali někteří diváci. Ale ohlasy mám většinou kladné. Nicméně samozřejmě nejde o seriál úplně pro každého. Legrace je to poměrně nevybíravá. Humor má ale mít podle mě v sobě vždycky nějakou ostrost a vyhraněnost, to patří k jeho podstatě. Humor Dejvického divadla je specifický tím, že je černý a tvrdý a nemusí každému sedět. Že by byl někdo z protagonistů nějak uražený, to rozhodně ne,“ podotýká.

Naopak, herci se při natáčení dost bavili. „Skoro pořád. Pokud hrajete sami sebe a můžete si z někoho dělat legraci kvůli vlastnostem, o nichž víte, že je má, je to velká pr..., když to řeknu lidově. Na některé klapky jsme se hodně těšili. Nemohli jsme je ani dokončit, jak jsme se smáli. Někdy jsme se museli klidnit, respektive Miroslav Krobot nás musel klidnit,“ vypráví.

Ukázka z českého seriálu Dabing Street (5. 1. 2018)

Že by byl seriál rouhačský a vize o konci divadla by se mohly naplnit, to si herec nemyslí. „Právě abychom zkáze divadla předešli, tak jsme si ji sami natočili. Nic horšího už se stát nemůže,“ dodává.

Herci z Dejvického divadla jsou každopádně v současnosti poměrně často vidět na obrazovkách televizí i na plátnech kin.

„Je pravda, že spousta z nás hodně točí. Ale věřím, že nejde jenom o nás, i spousta jiných herců má také hodně práce a nejsou z našeho divadla. Byl bych každopádně nerad, aby nastala nějaká přesycenost Dejvickým divadlem, což samozřejmě v některém období může být. Každý herec se podle mě může divákům přesytit. Někdy je třeba trochu brzdit a vyvažovat to. Ale to je i na producentech a režisérech, aby herce vhodně kombinovali,“ domnívá se.

Dodal, že Zkáza Dejvického divadla je jejich posledním společným seriálem. „To je jistota. Se Čtvrtou hvězdou a Dabing Street jde o takový hattrick, který je hotový,“ podotýká.

Seriál Zkáza Dejvického divadla (12. 12. 2018)