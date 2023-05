V Trnkově Zahradě se potkáte s upovídanou velrybou i zlomyslným kocourem

Jejich dílo mělo premiéru v roce 2015 v Západočeském muzeu v Plzni. „Tehdy to ale bylo jenom poupátko. Všechny objekty tehdy vážily jeden a půl tuny, dneska jsme na deseti tunách. Za ta léta se nám zahrada rozbujela. Snažili jsme se přinést celou řadu nových originálních prvků, které budou k vidění poprvé. Všechny ale vycházejí z poetiky knihy,“ říká Jan Trnka.

Právě pro něho knihu Zahrada jeho otec napsal. „Kniha vyšla v roce 1962. Tehdy mi bylo šest let. Příběhy z ní mi vždycky vyprávěl ještě předtím, než je napsal. Vlastně je na mně testoval a sledoval moje reakce. Co se mi bude líbit, co ne, kde se budu smát. Znám i postavy, které se nakonec do knížky nedostaly. To byla například chobotnice v kašně,“ vypráví Jan Trnka, pro něhož byla Zahrada nejoblíbenější dětskou knihou.

Ve středu dění je pět malých kluků, kteří objeví cestou do školy starobylou zahradu a prožijí v ní řadu nečekaných setkání a veselých dobrodružství. A některá z nich jsou inspirací pro novou plzeňskou atrakci, která podle Jana Trnky není klasickou výstavou.

Zábava, legrace a půvabné nesmysly

„Má podtitul Originální kybernetoskop. Jedná se o velkokapacitní audiovizuální stroj na zábavu, legraci a půvabné nesmysly. Byl zbudován na půdorysu knihy, výtvarného divadla, biografu, cirkusu a motokrosu,“ prozrazuje.

Multimediální instalace s originální scénografií je umístěna na prostoru o rozloze 450 metrů čtverečních. Na děti, ale i jejich rodiče tady čekají například kamenný trpaslík, který pomocí 3D stereoskopické projekce láká k běhu skutečnou zahradou, zlomyslný kocour, jehož se děti v interaktivní projekci snaží dohnat na tříkolkách, dobráčtí sloni předvádějící různá cirkusová čísla nebo přemoudřelá velryba čtoucí svojí velrybí mluvou humorné texty.

Velký důraz je kladen na interaktivitu. „Expozice je koncipována jako audiovizuální zážitek. Návštěvníci v ní pracují s různými interaktivními projekcemi, animacemi i mechanickými exponáty. Vše je zabaleno v bohaté, ucelené scénografií, postavené na dědečkově originální tvorbě,“ doplňuje Matyáš Trnka.

Trnkova Zahrada 2 vznikla za podpory Plzně 2015, Evropského hlavního města kultury a v Plzni byla také v únoru 2015 poprvé představena. Od té doby se rozšířila o mnoho dalších digitálních i fyzických atrakcí a scénických prvků. „Trnkova Zahrada 2 je jednou z nejzajímavějších interaktivních expozic, které jsou aktuálně v Česku k vidění, a jsme rádi, že ji opět můžeme přivítat v rodišti Jiřího Trnky,“ dodává Jan Štěpán, programový ředitel DEPO2015. Expozice tu bude do konce roku.