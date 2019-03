VIDEO: Řidič autobusů zkoušeli průjezd úzkými ulicemi plzeňského Výsluní

Ukázalo se, že menší a kratší autobusy projedou. Zapotřebí ale bude některé komunikace rozšířit, jinde zavést jednosměrný provoz.

„Kdyby tady byla městská hromadná doprava, tak by se mi to líbilo. Jezdím sice autem, ale nebudu s ním jezdit pořád. Staří lidé by to potřebovali. A také lidi, kteří chodí do práce, a děti pro cesty do školy,“ prohlásil Josef Berkovec.

Provozní ředitel dopravních podniků Jiří Ptáček řekl, že k testování byly použity malé autobusy z Prahy, Českých Budějovic a Karlových Varů.

„Teď dáme dohromady naše postřehy a připomínky. Se správou veřejného statku navrhneme dvě nejpravděpodobnější trasy a s nimi oslovíme především policii, aby se stanovily podmínky pro provoz,“ vysvětlil.

Jiří Ptáček uvedl, že na Výsluní bude zřejmě na některých místech zapotřebí rozšířit komunikace, ve vybraných ulicích zavést jednosměrný provoz, vyznačit hlavní a vedlejší silnice nebo také někde zakázat parkování, aby autobusy projely.

Starosta třetího městského obvodu Plzně David Procházka řekl, že zkouška ukázala, že autobusy běžných rozměrů lokalitu obsluhovat nemohou.

„Kratší a užší autobusy si ale s Výsluním poradí, nicméně bude potřeba provést některé stavební úpravy,“ sdělil.

Starosta řekl, že bude rád, pokud se do konce volebního období podaří veřejnou dopravu na Výsluní přivést. „Bude s tím ještě hodně práce,“ konstatoval.