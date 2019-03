Obyvatelé Radčic odmítli v referendu napojení na západní okruh Plzně

Na otázku Souhlasíte s vybudováním sjezdu do Radčic z budoucího západního okruhu města Plzně? odpovědělo celkem 389 lidí z 842 oprávněných voličů, což je 46,20 % hlasů. Referendum je platné.

Pro vybudování komunikace je 170 hlasujících, proti 214. Pět lístků bylo neplatných.

„S účastí jsem velmi spokojen. Nejvíc jsem se obával toho, že referendum bude kvůli malé účasti neplatné. Bývá totiž zvykem ho uspořádat ve spojení s jiným hlasováním. Řada lidí se omlouvala, že se jim termín nehodí. Další nepřišli kvůli pocitu, že se plán postavit sjezd už nedá změnit,“ řekl starosta Radčic Rolando Arias.



Město Plzeň, které stavbu silnice za západního okruhu financuje, se opravdu výsledkem referenda řídit nemusí.

„Radní nám ale přislíbili, že výsledky nebudou jen symbolické. Že přihlédnou k názoru obyvatel,“ vysvětlil starosta.

Ten negativní postoj obyvatel Radčic k výstavbě silnice předpokládal. „Podle nálady mezi lidmi se odmítnutí silnice dalo očekávat,“ dodal Arias.

Zastupitelé jednohlasně schválili uspořádání referenda poté, co někteří obyvatelé Radčic začali mít obavy, že po vybudování sjezdu z okruhu vzroste ve čtvrti provoz a zhorší se životní prostředí.

Jiní si naopak myslí, že silnice bude užitečná, protože propojí okrajové Radčice s dalšími částmi Plzně a cestování se tak zrychlí.

K výsledkům referenda radní Plzně přihlédnou

Sjezd u Radčic by vedl na druhou část západního okruhu, která se má začít stavět na podzim, hotova má být v roce 2022. Okruh má výrazně ulehčit frekventované Karlovarské a Klatovské třídě.

Náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule řekl, že spory o sjezd v Radčicích v žádném případě nesmí ohrozit stavbu samotného západního okruhu. „V případě, že by tahanice měla prodloužit přípravu stavby, budu striktně proti,“ upozornil Vozobule.

Na druhou stranu pro iDNES.cz sdělil, že sporný sjezd vůbec vzniknout nemusí.

„Samozřejmě k názorům obyvatel Radčic přihlédneme, s vedením obvodu začneme jednat hned v pondělí. Technicky je to možné. Nyní musíme pečlivě rozebrat celou stavbu západního okruhu včetně sjezdu do Radčic a prověřit všechny důsledky, které by vznikly, kdyby se silnice nepostavila,“ uzavřel Vozobule.