Obyvatelé Radčic půjdou k referendu kvůli silničnímu napojení na okruh

Výsledek hlasování nicméně nebude pro uskutečnění stavby rozhodující. Bude to projev veřejného mínění, ke kterému bude moci vedení města přihlédnout.

Referendum se bude konat proto, že někteří obyvatelé Radčic mají obavy, že po vybudování sjezdu z okruhu by ve čtvrti vzrostl provoz a zhoršilo by se tam životní prostředí.

Jiní si naopak myslí, že by silnice byla prospěšná, protože by vytvořila jednodušší spojení Radčic s dalšími částmi Plzně.

V současné době se schyluje k zahájení druhé etapy západního okruhu z Křimic na Severní předměstí. Druhá etapa naváže na první úsek, který spojuje průmyslovou zónu Borská pole s Křimicemi.

Okruh má po dokončení druhé etapy odvést část tranzitní dopravy jezdící přes město. Především má ulevit Karlovarské a Klatovské třídě.

Jakýkoli výsledek referenda by neměl nijak zkomplikovat nebo zbrzdit stavbu samotného západního okruhu.

Starosta Plzně-Radčic Rolando Arias řekl, že pro lidi budou připraveny všechny relevantní informace. „Bude to co nejdřív, aby měli minimálně týdny na prostudování a na základě toho se mohli rozhodnout. Informace budeme mezi lidi distribuovat, dáme je na vývěsku nebo sociální sítě,“ prohlásil Arias.

Stavbu západního okruhu má na starost Plzeňský kraj a o navazující stavby, mezi které patří i plánovaný sjezd do Radčic, se stará město Plzeň.

Náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule upozornil, že sjezd z okruhu u Radčic má sloužit pouze pro auta do hmotnosti 3,5 tuny. „Nemohla by tam tedy nákladní auta nebo kamiony,“ vysvětlil.

Náměstek primátora připustil, že po vybudování sjezdu by zřejmě vzrostl počet aut na silnici mezi Kalikovským mlýnem a odbočkou na okruh těsně před samotnými Radčicemi. Z tohoto místa by nová silnice vedla asi 850 metrů do kopce a na okruh by se napojila pod vrchem Sylvánem.

Michal Vozobule řekl, že město zastupitelům a dalším obyvatelům Radčic poskytne veškeré informace pro jejich rozhodování. Vozobule ujišťuje, že spory o sjezd neohrozí stavbu okruhu.

„To rozhodně nechceme. V momentě, kdy by tahanice kolem toho měla prodloužit přípravu druhé etapy okruhu, budu striktně proti,“ sdělil.

Michal Vozobule uvedl, že stavbu okruhu lze upravit tak, aby sporný sjezd nevznikl. „Odborníci tvrdí, že by to nebylo jednoduché, ale zároveň říkají, že to není nemožné,“ uvedl.

Náměstek se domnívá, že nepostavení sjezdu u Radčic by neznamenalo zásadní omezení funkčnosti silničního okruhu. Zdůraznil, že případné vítězství odpůrců sjezdu v referendu nemusí znamenat, že se silnice nepostaví.

„Řekl jsem jim, že výsledek referenda bude pouze jakési pomyslné plus na straně těch, kteří vyhrají. V radě města pak může zvítězit názor, že se pro město klíčový projekt nebude komplikovat. Myslím, že by to bylo pochopitelné,“ konstatoval.

V případě postavení sjezdu by počet aut neměl vzrůst

Zároveň ovšem připustil, že pokud by v referendu zvítězili odpůrci sjezdu, pak by ve prospěch jejich postoje mluvila skutečnost, že nepostavením silnice by město ušetřilo desítky milionů korun. „To je relevantní fakt, který do konečného rozhodování může vstupovat,“ podotkl.

Náměstek řekl, že podle modelu dopravních odborníků se v případě postavení sjezdu zhruba zdvojnásobí intenzita dopravy od Kalikovského mlýna k Radčicím. V samotném intravilánu Radčic by ale podle předběžných odhadů počet projíždějících aut vzrůst neměl.

Na stavbu druhé etapy západního okruhu Plzně bylo koncem loňského roku vydáno stavební povolení. Nyní se připravuje výběrové řízení na stavební firmu, která zakázku získá. Začátek stavby je odhadovaný na říjen a dokončená má být v roce 2022.