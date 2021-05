Dřevěná chaloupka na pilíři je turistickou senzací, půjde ale k zemi

Několik fotek chaloupky kolujících po internetu a období koronavirové pandemie z ní udělaly jedno z nejnavštěvovanějších míst Plzeňska. Už brzy ale možnost prohlédnout si tuto raritu skončí.

Obec Chotěšov, pod kterou patří, se totiž rozhodla ji zbourat. Objekt stojící přímo na vodní ploše bude muset ustoupit nové lávce přes Radbuzu.

„Už třetí rok projektujeme lávku, která by měla zjednodušit lidem cestu. V letošním roce proběhne stavební řízení. Chaloupku zbouráme v horizontu dvou let,“ říká chotěšovský starosta Daniel Koláček.

Toho překvapilo, jaký poprask se okolo stavby umístěné na bývalém mostním pilíři před nedávnem strhl. „Stojí tady třicet let a nikdo si jí moc nevšímal. A teď najednou sem kvůli ní jezdí spousta lidí a každý si ji chce vyfotit,“ podivuje se.

Připouští, že jde o zajímavost, která ale pro obec není největší prioritou. Navíc jí v poslední době přináší spíše problémy.

„Lidé jedou autem až přímo k ní. Vystoupí, udělají fotku a zase jedou zpátky. To je pro nás k ničemu. A místní si stěžují, že cesta, která k chaloupce vede, je neustále rozježděná. To místo nebylo v žádném případě připravené na podobný nápor turistů. Kdyby nechali auto u kláštera a k pilíři se vydali pěšky, bylo by to určitě lepší,“ říká Koláček s tím, že právě církevní areál, který je v majetku obce, je pro ni klíčovým turistickým cílem.

„Na klášter se teď ve velké míře soustředíme. Nemáme kapacitu na to, abychom jako turistický cíl provozovali i chaloupku,“ doplňuje starosta.

Chatu na netradičním místě postavili svépomocí před desítkami let mladí účastníci místního tábora. Přístup nahoru do chaloupky vyřešili lanem. Nejprve vylezli na strom a pomocí kladky se pak dostali dovnitř.

Pilíř, který si pro stavbu vybrali, je pozůstatkem staré důlní vlečky, která měřila šest a půl kilometru. Začínala u strážního domku mezi Chotěšovem a Stodem. Během dopravy uhlí bylo třeba překonat i úsek nad řekou Radbuzou.

Léta stála chaloupka bez většího zájmu. Až v poslední době se stala hitem. Její fotky kolují ve velkém po internetu, každý si chce snímek bizarní stavby pořídit. A vymýšlí, jak originálně záběr pojmout.

Kuriozity si všímají nejen lidé z celé České republiky, ale také ze zahraničí. Připomíná jim pohádkové stavby, ve kterých podle legend žijí čarodějnice.