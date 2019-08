Klášter v Chotěšově je částečně opravený, vznikne v něm lapidárium soch

Bývalý církevní komplex se snaží už od roku 1996 zachránit především skupina dobrovolníků společně s obcí.

Zásadní zlom přišel předloni, kdy Chotěšov získal finanční injekci z evropských fondů ve výši 57 milionů korun.

Minulý rok tak odstartovala zatím největší rekonstrukce. „Fasády už jsou z poloviny hotové. Uvnitř se udělaly nové omítky, elektroinstalace, dokončují se okna, dveře a sociální zařízení. Ještě čekáme na osazení bezbariérového výtahu. Třešinkou na dortu budou úpravy přilehlého parku,“ vyjmenoval Filip Hrubý. Ten je statutárním zástupcem neziskové organizace, která areál v současnosti spravuje.

Jihozápadní konvent se kompletně zpřístupní až v dubnu 2021. Vybuduje se zde muzeum mapující historii kláštera či lapidárium.

„Sbírka pojme originály barokních soch z pískovce. Zatím jsou díla různě rozeseta po kraji, jako například v Domažlicích, Starém Plzenci nebo Plzni-Liticích. Necháme je částečně zrestaurovat a také zafixovat. Pomocí moderních technologií, jako je videomapping, zvuková a světelná show vtiskneme jednotlivým sochám příběh a rozpohybujeme je,“ nastínil Hrubý.

Pokud se nápad osvědčí, počet děl se bude navyšovat. „Odhadujeme, že v kraji se podobných kousků nacházejí stovky,“ doplnil.

Projekt zavazuje obec, aby národní kulturní památku více zpřístupnila návštěvníkům. Zatím se mohou početnější skupiny domluvit na individuální prohlídce.

„Pak začne platit nová otevírací doba od úterý do neděle. Zlepší se rovněž nabídka prohlídek, počítáme s překladem do cizích jazyků,“ konstatoval.

Hrubý by rád v konventu ještě zajistil restaurátorskou dílnu, která by doplnila lapidárium. S vedením obce diskutuje též o vyhlídkové trase, jež by vedla areálem kláštera a propojovala by ho s okolím.

Chotěšovský klášter si oblíbili filmaři. Například v roce 2012 zde vznikaly záběry do snímku Muž, který se směje, podle novely Victora Huga L’ Homme Qui Rit. Na západ Čech tak tehdy zavítal i francouzský herec Gérard Depardieu.

V roce 2017 se v areálu točil jeden z dílů seriálu Mordparta. Filmaři se tu usídlili na tři dny a tým kriminalistů v čele s Jiřím Bartoškou „vyšetřoval“ několik let staré zmizení dívky.

Klášter se objevil i ve filmu režiséra Zdeňka Trošky Andělská tvář a v televizním seriálu Dobrodružství kriminalistiky, který režíroval Antonín Moskalyk.