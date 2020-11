Boxer podle žalobce vážně zranil hosta erotického klubu, vypovídat odmítl

Incident se odehrál loni v říjnu v erotickém klubu Pamela. Šestatřicetiletý Václav Pejsar tam vypomáhal jako vyhazovač.



S o šest let mladším Jindřichem Burianem se podle žalobce dostali do konfliktu se dvěma Ukrajinci, kteří si nejprve dali na baru pivo.

Když chtěli jít o patro výš a užít si sexu, Pejsar jim řekl, že tam oni nesmějí. Obžalovaní pak dvojici cizinců vyvedli ven a bezdůvodně je fyzicky napadli.

„Václav Pejsar poškozeného opakovaně udeřil pěstí do břicha a nejméně jednou ho do břicha kopl. Tím mu způsobil trhlinu v játrech, poškozený začal krvácet do dutiny břišní a musel být okamžitě převezen do nemocnice. Jindřich Burian chytil druhého muže a několikrát ho udeřil do obličeje,“ popsal státní zástupce s tím, že Burian žádné fatální zranění nezpůsobil.

Žalobce proto Buriana vinil z pokusu o ublížení na zdraví a výtržnictví. Vyhazovač přistoupil k dohodě o vině a trestu a vzdal se tak možnosti kauzu projednat v hlavním líčení. Soud mu uložil osm měsíců vězení s podmíněným odkladem na 15 měsíců. Hrozilo mu přitom od šesti měsíců do tří let. Rozsudek je pravomocný.

Václav Pejsar, který je obžalovaný z těžkého ublížení na zdraví a hrozí mu až deset let vězení, s dohodou nesouhlasil. Kauza proto byla odročena.

Sportovec v přípravném řízení i dnes u soudu odmítl vypovídat. Jako boxer je aktuálně držitelem mistrovského pásu v křížové váze, který získal letos v létě v Ústí nad Labem.