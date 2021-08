V Plzni uzavřeli část Americké třídy, slouží jen chodcům a MHD

Od časného rána se u výjezdu z kruhového objezdu U Mrakodrapu střídají hlídky strážníků. Autobusy, trolejbusy a auta s majáky pouštějí dál po Americké třídě směrem ke křižovatce U Práce, ostatní vozidla posílají do Prokopovy ulice.

Auta neprojedou ve směru od Radbuzy na západ ke Klatovské třídě, a to od kruhové křižovatky po Klatovskou třídu. V opačném směru je uzavřený průjezd mezi Škroupovou a Resslovou ulicí.

„Ode dneška je to tu zavřené, dál nemůžete jet. Podívejte, je tu zvýrazněná značka zakazující vjezd. Musíte jinudy, nejjednodušší to bude Prokopovou ulicí a pak doprava ulicí U Trati,“ vysvětlují strážníci řidičům, který chtějí pokračovat po Americké třídě směrem k pomníku Díky, Ameriko!, jak byli dosud zvyklí.

Než jednomu řidiči vysvětlí situaci a poradí, většinou se za stojícím autem postaví další řidič, který pokračuje dál po kruhovém objezdu, když mu strážník ukazuje, že do zavřené části ulice ho opravdu nepustí.

Pro osobní dopravu je uzavřena část Americké třídy v Plzni. V mapě je znázorněno, kudy mohou řidiči jet.

Uzavřená část Americké třídy vypadá nezvykle. Téměř prázdná silnice, po které jezdily jen autobusy a trolejbusy, občas projelo auto policistů, strážníků nebo dodávka, která právě do této oblasti vezla zboží. Přitom ještě v minulém týdnu se tu kolony osobních aut táhly i ve všední den dopoledne.

První nápad na zavření alespoň části Americké třídy v centru Plzně pro individuální dopravu je starý téměř 30 let. „Poprvé se o tom na vedení města mluvilo v roce 1995,“ zavzpomínal bývalý náměstek primátora pro dopravu Petr Náhlík.

Cílem uzavření části Americké třídy je zklidnit provoz v centru Plzně, zlepšit podmínky pro veřejnou dopravu a pomoci tomu, aby Americká třída získala časem ráz městského bulváru. Počítá se s rozšířením chodníků a doplněním stromů, aby vytvořily alej.

Úsekem, který je ode dneška uzavřený, dosud projíždělo ve všední dny v průměru 15 tisíc aut. Naprostá většina motoristů trasu využívala jen jako tranzitní a neměla zde cíl své cesty.

Současný náměstek Michal Vozobule sledoval dění na Americké od ranní dopravní špičky.

„Lidi si musejí zvyknout. Je vidět, že řada řidičů sem přijede a tady se dozví, že je vše jinak, i když jsme se snažili vše prezentovat s předstihem. Navíc jsme záměrně ke spuštění omezení vybrali už 23. srpen a ne 1. září, protože to by byl nápor na dopravu nezměrně větší. Myslím, že i v ranní dopravní špičce se to na kruháči vyjezdilo. Na některých křižovatkách, do kterých se doprava přesouvá, to může pro řidiče znamenat zdržení v řádu minut. Ale ten benefit, který chceme pro městskou dopravu, to bohatě vyváží,“ prohlásil Michal Vozobule.