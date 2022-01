Oprava litomyšlského zámku vyjde dráž, bude stát více než půl miliardy

Výběrové řízení na dodavatele zahájil Národní památkový ústav (NPÚ) loni, v prosinci komise otevřela obálky s nabídkami, proces výběru dodavatele nyní pokračuje.

„Nedovedu předjímat, jak dlouho to bude trvat, předpokládám, že minimálně měsíc,“ uvedl Miloš Kadlec, ředitel územní správy Národního památkového ústavu na Sychrově, pod nějž zámek v Litomyšli spadá. Dodal, že stavba by měla začít letos.

Zatímco projektant očekával náklady nadstavbu ve výši 452 milionů korun, stavební firmy šly do soutěže podle zveřejněných nabídek s částkami od 515 milionů do 557 milionů. Kadlec možné zvýšení nákladů nechtěl komentovat.

„Jednáme se zřizovatelem, dokud to nebude ukončeno, nemůžeme se k veřejné zakázce vyjadřovat,“ uvedl Kadlec.

Budovy kolem zámku jsou opravené od roku 2013 díky čtyřsetmilionové dotaci z eurofondů, které získalo město. Ve spolupráci s renomovanými architekty se Litomyšli podařilo opravit a vymyslet i nové využití pro jízdárnu, konírnu, kočárovnu i zámecký pivovar.

Za peníze z Evropské unie se povedlo opravit také chrám Nalezení sv. Kříže i Piaristickou kolej. O to víc bolelo, že na samotný zámek peníze nezbyly. Památkáři totiž dotaci z EU nezískali, byť se o to pokoušeli dvakrát, v letech 2009 a 2018.

Vláda proto nakonec v roce 2019 rozhodla, že celkovou obnovu zámku v Litomyšli bude hradit ze státního rozpočtu.

Stavbaři obnoví krovy, Panský dům i sgrafita

Chystaná investice obsahuje několik částí. Památkáři chtějí v první řadě obnovit střechu a vzácné krovy na zámku, z nichž některé pocházejí ze třicátých let 17. století. Nutné jsou i práce na dvaceti renesančních a raně barokních komínech. Upravená střecha by měla poskytnout lepší ochranu sgrafitům, především těm na druhém arkádovém nádvoří.

Zámek chystá i přestavbu interiérů, například rozšíření kavárny či úpravy obrazárny. Památkáři také hodlají vybudovat kulturní a společenský sál pro menší koncerty.

Do opravených prostor chtějí umístit nejvzácnější zámeckou sbírku – kolekci kulisových scén nejvýznamnějšího tvůrce těchto děl pro česká a rakouská divadla druhé poloviny 18. století Josefa Platzera.

Z Panského domu, odkud musela odejít mateřská škola, pro jejíž potřeby byla památka v minulosti velmi necitlivě upravena, se po opravě stane depozitář uměleckých děl a vzniknou v něm i dílny pro restaurátory. To vše by stavbaři měli stihnout do konce příštího roku.

Na řadu přijde i obnova sgrafitové výzdoby renesančního zámku. Průzkumy původní sgrafitové výzdoby ukázaly, že figurální sgrafito na druhém nádvoří je dochováno z 97 procent. Oproti tomu původní psaníčka na vnější fasádě a originální výzdoby komínů, štítů a říms se dochovala asi ze 30 procent.

Rekonstrukci sgrafitové výzdoby provedl v letech 1974 až 1984 tým umělců v čele s Olbramem Zoubkem, nicméně nyní jsou sgrafita na mnoha místech ve velmi špatném stavu. Oprava sgrafit podle podmínek soutěže má být hotová do konce roku 2027.

Opravy zámku nepovedou k uzavření památky. MF DNES to řekl kastelán zámku Petr Weiss. „Určitě bude potřeba některé části zámku dočasně uzavřít, ale po celou dobu bude probíhat návštěvnický provoz na obou prohlídkových trasách, což je dobré,“ uvedl Weiss.

Zámek v Litomyšli je vzácnou ukázkou úpravy italského renesančního paláce pro podmínky zaalpských zemí. Byl postaven v 60. až 80. letech 16. století Vratislavem Nádherným z Pernštejna jako dar pro milovanou ženu Marii Manrique de Lara. Pernštejnské renesanční sídlo doplnily v 17. a 18. století barokní úpravy provedené Trauttmansdorfy a Valdštejn Vartemberky, za účasti předních barokních umělců.

Unikátem je barokní zámecké divadélko z roku 1797. V roce 1999 byl zámek zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.