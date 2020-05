Atrakce u zámku nebude, rozhodli památkáři. Litomyšl ji prodá nebo sešrotuje

Dětský pavilon u renesančního zámku v Litomyšli stál čtyři miliony korun. Teď jej město nabízí komukoliv za deset tisíc korun a odvoz. Památkáři totiž konstrukci u zámku nechtějí a město ji přesouvat na jiné místo nehodlá. Pokud si ji nikdo neodveze, hrozí, že skončí ve šrotu.

„Jenom přeprava pavilonu na jiné místo pomocí jeřábu by podle odhadů stála milion korun a to je v současné době, kdy se hledají úspory, hodně peněz,“ řekl mluvčí městského úřadu v Litomyšli Michele Vojáček.

Vedení města před stavbou dětského pavilonu památkářům vysvětlovalo, že jde o konstrukci, kterou lze bez problémů rozmontovat a přenést jinam. Národní památkový ústav (NPÚ) tehdy s umístěním atrakce souhlasil. Pak se ale stalo několik věcí, s nimiž nikdo nepočítal.

Stavba, kde si děti mohou lézt po provazech, měla být subtilnější, ale kvůli statice má nyní poctivou konstrukci. Památkáři původně předpokládali, že se pavilon před každou zimou rozmontuje, ale ukázalo se, že by to stálo příliš mnoho peněz. A tak tam už atrakce, kterou navrhla architektonická a projekční kancelář HŠH architekti, zůstala nastálo.

Po pěti letech s koncem takzvané udržitelnosti projektu ale památkáři trvají na tom, že před renesančním zámek konstrukce nebude. A nikdo nemůže říct, že by to neřekli včas.

„NPÚ předpokládá, že vlastník stanu, tedy město Litomyšl jako příjemce dotace a realizátor projektu Zámecké návrší, najde pro toto dílo jiný prostor mimo zámecký areál - na vlastních pozemcích,“ uvedla už před půldruhým rokem vedoucí tisková mluvčí územní památkové správy NPÚ na Sychrově Lucie Bidlasová. Podle ní taková byla na počátku i ústní dohoda. Snaha Litomyšle, aby památkáři změnili názor, nikam nevedla.

V létě si děti budou muset najít jinou prolézačku

Starosta Litomyšle Daniel Brýdl pavilonu lituje. „Památkáři jsou neoblomní, u zámku ho nechtějí, ačkoliv si ho rodiče i děti nemohou vynachválit, a máme ho po 30. červnu urychleně odstranit,“ uvedl Brýdl.

Na obnovu zámeckého návrší dala Evropská unie 400 milionů korun. Město opravilo řadu památek v okolí zámku UNESCO, ale architekti do areálu vložili řadu moderních prvků jako pojízdné laminátové zázemí se záchody uvnitř zámecké jízdárny, laminátové žlaby v anglickém parku a také ocelovou konstrukci dětského pavilonu. Vedení města doufá, že o konstrukci někdo projeví zájem.

„Pokud ne, tak se pavilon asi složí, uskladní se a bude se řešit, co s ním dál. Buď si ho někdo vezme, eventuálně se dá konstrukce do šrotu, to je ale až ta nejzazší možnost,“ uvedl Vojáček.