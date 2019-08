Peníze pro litomyšlský zámek nakonec pošle stát

Památkáři žádali dvakrát o peníze z evropských fondů na obnovu litomyšlského zámku, ale marně. Nakonec však 380 milionů korun památce, od jejíhož zápisu na Seznam UNESCO uplyne letos 20 let, pošle stát.

„Vláda zahrnula celkovou obnovu zámku v Litomyšli do projektu Péče o národní kulturní dědictví I. Akce vyjde na 380 milionů korun, které stát rozloží do období let 2019-2024,“ řekla Petra Hrušová z tiskového oddělení ministerstva kultury.

První miliony už na zámek z rozpočtu přitekly. Národní památkový ústav požádal o peníze na aktualizaci již zpracované projektové dokumentace a na zhotovení následné projektové dokumentace pro provedení stavby o první miliony. „Ministerstvo kultury dotaci ve výši cca 7,3 milionu korun schválilo,“ řekla Hrušová.

Památkáři chtějí v první řadě obnovit vzácné krovy, z nichž některé pochází ze třicátých let 17. století. Nutné jsou i práce na střeše zámku a na dvaceti komínech z renesanční a raně barokní doby. Upravená střecha by měla poskytnout lepší ochranu sgrafitům, především těm na druhém arkádovém nádvoří.

Projekt počítá také s restaurováním sgrafit, které je velmi složité, protože klade velké nároky na restaurátory. „Průzkumy původní sgrafitové výzdoby ukázaly, že figurální sgrafito na druhém nádvoří je dochováno z 97 procent. Oproti tomu původní psaníčka na vnější fasádě a originální výzdoby komínů, štítů a říms se dochovaly cca ze 30 procent, ale i toto procento je velmi vysoké,“ řekla kastelánka zámku v Litomyšli Zdeňka Kalová.

Sgrafita už prošla obnovou v 70. a 80. letech minulého století, kdy na ní pracovala skupina restaurátorů pod vedením Olbrama Zoubka.

Za miliony ze státního rozpočtu chtějí ve druhém zámeckém poschodí vybudovat kulturní a společenský sál pro menší koncerty. V této části zámku mají v opravených prostorách vzniknout také dvě expozice věnované zámku jako památce UNESCO, ale také zámecké divadlo z roku 1797.

Sem chtějí památkáři umístit nejvzácnější zámeckou sbírku, kolekci kulisových scén nejvýznamnějšího tvůrce kulisových scén pro česká a rakouská divadla druhé poloviny 18. století Josefa Platzera.

„Takto autentický a rozsáhlý soubor děl není dochován nikde v Evropě a v současnosti z něj návštěvníci mají možnost vidět pouze několik fragmentů,“ řekl šéf Územní památkové správy na Sychrově Miloš Kadlec, pod kterou litomyšlský zámek spadá.

Projekt pamatuje i na nové zastřešení pro festival

Pro návštěvníky vznikne důstojné zázemí v místech, kde je teď pokladna. Památkáři dále plánují rozšířit kavárnu a vylepšit zázemí pracovníkům zámku. Opravou projde i velký sloupový sál, který by měl sloužit pořádání kulturních akcí.

Změny za několik let pocítí i návštěvníci hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Projekt zatím také počítá s pořízením nové speciální konstrukce. Ta stávající se totiž staví i rozebírá dlouho. Nová by měla být z lehčích materiálů.

„Její návrh jsme konzultovali s Národním divadlem i organizátory festivalu. Odpovídá náročným požadavkům organizátorů akcí a zvyšuje komfort pro návštěvníky,“ řekla Kalová.

Zároveň však podotýká, že u tohoto záměru bude záležet na tom, jaké budou podrobné podmínky dotačního programu.

„Předpokládáme, že výběrová řízení na dodavatele by mohla proběhnout v příštím roce, a pokud vše vyjde, obnova zámku by mohla začít v roce 2021,“ dodává kastelánka.

Opravou projde i Panský dům, kde pro potřeby mateřské školy došlo k necitlivým vnitřním úpravám.