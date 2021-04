Zdravotnictví přitahuje. Univerzita Pardubice láme rekordy v přihláškách

Zdravotní sestra je nyní obor, který chce na pardubické univerzitě studovat největší počet lidí. Zatímco loni se do studijního programu Všeobecné ošetřovatelství hlásilo 256 lidí, letos je to 452 zájemců.

Poprvé v historii překročil zájem o studium nelékařských studijních programů hranici jednoho tisíce uchazečů. Ve srovnání s minulým rokem je to přibližně o 30 procent více.

„Zvýšený zájem o studium na naší fakultě připisujeme mimo jiné i růstu prestiže zdravotnických nelékařských povolání, jejichž význam a důležitost potvrdila a zviditelnila světová pandemie covidu19,“ říká děkanka Fakulty zdravotnických studií Jana Holá.

Do bakalářských studijních programů by mělo nastoupit přibližně 400 uchazečů. Největší zájem je právě o studium v bakalářském studijním programu Všeobecné ošetřovatelství, kde eviduje fakulta podaných přihlášek dokonce o 50 procent více.

„Současná situace odráží vysokou potřebu zejména sester a ukázala, jak společensky relevantní tyto obory jsou,“ zdůrazňuje Holá. Pandemie způsobila obrovský zájem o zdravotnické obory.

„Zatímco loni přišlo na Fakultu zdravotnických studií 863 přihlášek, letos jich je 1 138. To je třicetiprocentní nárůst,“ řekla mluvčí Univerzity Pardubice Martina Macková.

Mezi vyhledávané zdravotnické obory patří například i zdravotnický záchranář. Na fakultu se však více než v minulých letech hlásí také zdravotní sestry z nemocnic, které si doplňují vzdělání, aby mohly přejít na vyšší pracovní pozici.

„Loni se jen do kombinovaného studia Všeobecné ošetřovatelství hlásilo cca 70 lidí, letos dostala Fakulta zdravotnických studií 160 přihlášek,“ řekla Macková.

Někoho vede k podání přihlášky fakt, že ve zdravotnictví nebude problém sehnat práci, u jiného uchazeče zase zdravotníci povýšili poté, jak pečovali v první linii o nakažené koronavirem.

Další fakulty přihlášky ještě přijímají

Zatímco Fakulta zdravotnických studií již termín pro podání přihlášek s koncem března uzavřela, na dalších fakultách je ještě možné přihlášku ke studiu podat.

Je tedy jasné, že počet přihlášek ještě stoupne. Ostatně větší nárůst uchazečů přesto hlásí i tyto fakulty univerzity.

Univerzita v číslech Zhruba 5 500 přihlášek zatím letos eviduje Univerzita Pardubice, z toho 1 138 bylo letošních přihlášek na Fakultu zdravotnických studií, loni jich bylo 863. 452 přihlášek přišlo letos na Všeobecné ošetřovatelství, 256 jich bylo loni. 160 přihlášek dorazilo do kombinovaného studia Všeobecné ošetřovatelství, loni jich přišlo o devadesát méně.

„Jsme rádi, že se zvyšuje zájem o studium na Univerzitě Pardubice, a to na všech sedmi fakultách. Uchazeči chtějí studovat jak technické, tak společenskovědní disciplíny, kde je široká nabídka v zajímavých a perspektivních studijních programech,“ říká prorektorka Univerzity Pardubice pro vzdělání a kvalitu Tatiana Molková.

Urychleně musí podat zájemci přihlášku na Fakultu filozofickou. Ta uzavře přihlášky tento týden. I ona zaznamenává růst zájemců o studijní programy, které byly loni pro uchazeče méně atraktivní.

Velký zájem, který násobně převyšuje možnost přijetí, je opět o Fakultu restaurování. Ačkoli má uzávěrku přihlášek 7. května, už nyní dorazil nadprůměrný počet přihlášek. Loni fakulta sídlící v Litomyšli vybrala pouze třetinu uchazečů. Její studenti se nyní například podílejí na obnově nejstarší studny na světě.

Téměř 1 600 uchazečů podalo přihlášku na Fakultu ekonomickosprávní. Do konce dubna ještě zbývá čas těm, kteří chtějí studovat některý z bakalářských oborů na Fakultě chemicko-technologické.

Podobné je to také na Dopravní fakultě Jana Pernera a Fakultě elektrotechniky a informatiky, které počkají na přihlášky maturantů do bakalářského studia až do konce května. Na univerzitě studuje 7 000 vysokoškoláků některý z bakalářských, magisterských nebo doktorských oborů.