Nadchod nad I/35 v Litomyšli smontují ze dvou kovových dílů

Nový nadchod nad čtyřproudovkou, která rozděluje Litomyšl na dvě poloviny, měl být hotový na konci letních prázdnin. Pak město oznámilo, že se stavbaři zpozdí o tři měsíce.

Nakonec si obyvatelé Litomyšle na spojení obou částí města počkají ještě déle. Klíčový krok k přemostění silnice I/35 by se měl uskutečnit v noci ze 12. na 13. listopadu, uvedl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

„Jsem přesvědčený, že ještě letos po novém nadchodu přejdeme,“ řekl Radomil Kašpar.

Na obou stranách průtahu Litomyšlí jsou už připravené masivní pilíře ze železobetonu i schodiště. Chybí zde ale to hlavní, samotná lávka. Její montáž se chystá na druhý listopadový víkend. Během noci by měli stavbaři přivézt ocelovou konstrukci, vyzvednout ji nad silnici a svařit.

„Ta lávka se skládá ze dvou kusů, které jsou montované ve výrobní hale. Dva kusy se naloží, převezou a budou se montovat v noci ze soboty na neděli. Silnice bude v tu dobu uzavřena, stejně jako když se boural starý nadchod,“ uvedl Kašpar.

Místostarosta nedokázal odhadnout, jak dlouho budou trvat dokončovací práce poté, co bude konstrukce konečně na svém místě.

Nový nadchod bude zastřešený, bude mít schody a výtah, počítá se i s vybudováním osvětlení a malé vyhlídky, odkud budou moci kolemjdoucí z výšky pozorovat historické jádro Litomyšle.

Nový nadchod má stát 45 milionů korun, stavební firma by vzhledem ke zdražování materiálů ráda získala víc. Město na dodržení ceny ale trvá. Na akci získala Litomyšl od státu dotaci ve výši 32 milionů korun.

Firma dokončí dílo později kvůli nedostatku materiálu v souvislosti s válkou na Ukrajině. Vedení města přesto zatím neuvažuje o žádných sankcích.

Kromě toho, že se lidé v Litomyšli konečně u polikliniky dostanou přes rušnou silnici, řidiči se mohou těšit na zajímavé architektonické dílo, které nahradí původní nevzhledný a rozpadající se nadchod z roku 1977. Hlavní dominantou bude zvýšený pylon výtahu směrem k historickému centru, který ponese vlastní konstrukci lávky z boku a navíc bude sloužit jako atraktivní vyhlídkový bod na celé město.

Litomyšl, která mnohem více než jiná města podporuje moderní architekturu, toho na průtahu ale nabízí víc.

Od letošního roku je to pohled na nový supermarket Lidl, který kvůli požadavkům města má zelenou střechu a navíc je, byť to vypadá u takovéto stavby jako protimluv, elegantní.

„Věděli jsme, že budeme s Lidlem jednat, jeli jsme do Rakouska a Švýcarska, kde jsme si nafotili, jak to udělat jde. Řekli jsme jim, že žijeme v Evropě v jednadvacátém století a není důvod, proč by to u nás jít nemohlo, zatímco o pár set kilometrů to možné je,“ popsal v minulosti starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Ostatně jiný vkusný supermarket Billa v Litomyšli už stojí vedle zdejší světelné křižovatky od roku 2007.