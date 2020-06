Za jízdu v opilosti a poškození sedmi aut dostal muž podmínku a zákaz řízení

„Na frekventovaném úseku silnice s přechody pro chodce to mohlo dopadnout daleko hůře,“ řekla v odůvodnění rozsudku trestní soudkyně Barbora Kocourková.

Beránkovi uložila roční podmínku s odkladem na zkušební dobu 3,5 roku. Muž dále musí zaplatit pojišťovnám 450 tisíc korun a dále dostal peněžitý trest ve výši 40 tisíc korun.

Beránek zároveň nesmí 6,5 roku řídit auto a musí pokračovat v protialkoholním léčení, které měl za ukončené.

Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání. Za ohrožení pod vlivem návykové látky a neposkytnutí pomoci může obžalovaný dostat až tři roky vězení.

„Stydím se a doznávám se bez výhrady. Je to můj jediný životní exces, který jsem způsobil. Nikdy v minulosti jsem pod vlivem alkoholu neřídil,“ uvedl u soudu Beránek.



Opil se na oslavě narozenin svého syna a bývalé manželky. A ačkoli si platil službu, kdy ho po požití alkoholu odveze nájemní řidič domů, ani to ho nezastavilo, aby sedl za volant ve středně těžké opilosti.

Sedmapadesátiletý Beránek svým BMW způsobil majitelům sedmi vozů škodu v celkové výši 450 tisíc korun.

Jeho road movie začala na kruhovém objezdu v ulici Na Drážce, který projel takřka středem, takže poškodil auto a projel křovím. Poté přejel na krajnici a v protisměru čelně narazil do protijedoucí Škody Octavia.



V ní utrpěla zranění nezletilá dívka, kterou odvezli záchranáři do nemocnice. Dívka měla zranění krční páteře, musela nosit krční límec, ale nakonec jí pomohla až rehabilitace ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Navíc se po nehodě bála cestovat v autě, rodina vyhledala psychologa.

Jenže Beránkova divoká jízda touto nehodou neskončila. Při couvání do havarované oktávie znovu narazil, silou svého SUV ji odtlačil a dál pokračoval.

Řidič ujížděl hlídce strážníků

V tu chvíli si poškozeného auta všimla hlídka městské policie. Na houkačku a majáky ale Beránek nereagoval. Křižovatku projel na červenou a ujížděl do ulice Věry Junkové, kde naboural do betonového květináče. Náraz byl tak velký, že ho posunul o několik metrů. Pak vůz narážel zezadu do dalších zaparkovaných aut.

Zastavila ho až poslední srážka, která BMW otočila do protisměru a odhodila na další zaparkovaný vůz.

„Seděl jsem večer u počítače a slyšel velkou ránu. Uviděl jsem v protisměru moje auto odhozené na plot. Byla to asi velká rána, protože se o obrubník zlomila litá kola,“ uvedl u soudu majitel poškozeného auta, které bylo na odpis, a tak si musel koupit nové.

Policisté naměřili Beránkovi v krvi 1,9 promile alkoholu. Vyšetřování na místě opilec doprovázel vulgárními výrazy. Strážnici například nabízel robertka.

„Nic si z nehody nepamatuju, ani to, že jsem sedal do auta, ani vulgarity. Za to se omlouvám,“ řekl Beránek, který několik měsíců po nehodě poslal všem poškozeným krátký omluvný dopis.

U soudu obžalovaného nehájil právník. Za sebe uvedl, že na protialkoholní léčení nastoupil hned na první volný termín a od té doby abstinuje. V minulosti se však již ze závislosti na alkoholu léčil.

„Negativní poměry v rodině to dotáhly až k recidivě a ta s sebou přinesla i tuto nehodu,“ řekl Beránek.



Napjatá rodinná atmosféra se projevovala i před soudní síní. „Přišel ses podívat na mou popravu?“ komentoval obžalovaný přítomnost otce. Ten za příčinu synových problémů označil alkohol a drogy.