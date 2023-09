Kasárna ožije jubilejním Retroměstečkem, letos kvůli nové škole asi naposledy

Retroměstečko 2023 Pátek 8. září Plavení tanků na Labi u mostu Pavla Wonky. Program začíná v 15 hodin, od 16 do 17 se lidé mohou na obojživelnících zadarmo svézt. Sobota 9. září Areál bývalých kasáren se otevírá v 9 hodin a bude přístupný do 22 hodin. Stanoviště budou fungovat od 9 do 16.30 hodin. Například v 9.45 začíná v tankové aréně první jízda na vyprošťovacím tanku. Od 18 do 21 hodin se koná koncert. Neděle 10. září Areál je otevřen od 9 do 18 hodin. V plánu stejný program jako v sobotu. Více na retromestecko.cz