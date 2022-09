Retroměstečko bavilo. Tanky drtily, policisté zatýkali, hasiči vyprošťovali

„Podívej, teď budou těmi obrovskými nůžkami stříhat auto,“ ukazovali tatínkové svým ratolestem dění na bývalém „buzerplace“. Pravda je, že hlavně děti nevěděly, kam dříve skočit.

Na jednom místě se rozdávaly balonky, hned vedle lízátka, opodál právě policisté v kuklách zatýkali pachatele, tamhle se dají půjčit šlapací autíčka, o kus dál se střílí z pušek na paintball a z dáli je slyšet hukot tanku, který právě drtí nebohou starou škodovku.

„Jsem tady se syny už počtvrté a vždy si to skvěle užijeme. Doslova se tady vyblbnou. Honí mne tady jako blázna. Je to lepší než nějaký dětský den. Kluky baví vojáci a auta a tady je všeho dostatek,“ uvedl Eva Mirošová, která na akci jezdí pravidelně z Hradce Králové.

Přehlídku si navíc užijí i dospělí. Muži pravidelně vyzvídají u majitelů aut či motorek, jak se o stroje správně starat a kde je případně sehnat. Další se zase kochají nad starými hračkami.

„Jé, to jsme měli ve školce. A tohle mi máma vyhodila, dnes bych za to měla balík. Tohle ještě máme,“ zaznívalo neustále od pultu s hračkami s visačkou Made in Czechoslovakia.

K tomu všemu se lidé mohli třeba od mužů v četnické uniformě ledacos dozvědět o historii sboru nebo se děti mohly zdarma povozit na vyprošťovacím tanku či malém vláčku. A ani fakt, že děti do 150 centimetrů nemusí platit nic, dospělí mají vstup za lidových 200 korun a i ceny občerstvení jsou na normálních hodnotách (pivo za 40 korun), není v dnešní době od věci. Akce se koná v bývalých kasárnách i v neděli do 16:30 hodin.