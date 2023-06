Už žádné vyvážení odpadu zdarma. Lidé ze Svitav dostanou odpadovou kartu

Radní ve Svitavách tak chtějí snížit náklady na likvidaci odpadů. Právě odpadová karta má do budoucna zabránit lidem odkládat bez placení ve sběrném dvoře velké množství odpadů.

„Někteří drobní řemeslníci, kteří opraví dvacet bytových jader za rok, si v rámci svých zakázek nafakturují likvidaci tohoto odpadu. Na sběrném dvoře se však pokaždé tváří, že je to jejich bytové jádro. Jde i o podnikatele, kteří podnikají doma, ale vyprodukovaný odpad vyhodí do popelnice, kterou mají pro svoji domácnost,“ říká starosta Svitav David Šimek.

Město se nevejde do limitu

Je to jeden z kroků, kterým chce město přibrzdit náklady na likvidaci odpadů. Na jednoho obyvatele Svitav loni připadlo 204 kilogramů odpadu, který skončil na skládce. Limit, do nějž se město podle zákona o odpadech musí vejít, aby neplatilo vyšší poplatky, je pro letošní rok přitom 180 kilogramů.

Radnice chce kartou také podchytit lidi bez trvalého pobytu ve Svitavách, kteří na sběrný dvůr dovezou třeba starý nábytek, ale poplatek za sběr komunálního odpadu neplatí. I tyto odpady se započítávají do celkového limitu.

Podle společnosti Liko, která pro obce na Svitavsku zajišťuje likvidaci odpadů, je těžké říct, o kolik odpadu by vlastně mohlo jít. Dnes je poměr občanského a podnikatelského odpadu 80:20 procent.

„O některých nepoctivých živnostnících a podnikatelích víme, ale sami nemáme právo na to, abychom s nimi zjednali pořádek. Postupujeme ty informace městu. Mají od nás databázi podnikatelů, kteří za odpad platí. Město má ve spolupráci s živnostenským úřadem páky na to, jak odfiltrovat ty jedince, kteří se systému nakládání s odpady vyhýbají. Myslíme si, že nepůjde o zanedbatelná čísla,“ říká ředitel společnosti Liko Svitavy Josef Gestinger.

Od druhé půlky července si budou moci všichni občané Svitav vyzvednout zelenou kartu vázanou na jednu domácnost. „Zaměstnanec sběrného dvora ji načte do evidenčního systému a odpad zváží, čímž automaticky propojí danou domácnost s množstvím i druhem odevzdaného odpadu,“ dodal k novince Šimek.

Novinka zatím pro lidi neznamená omezení

Do budoucna chce radnice data propojit s vážením svozových nádob od domů. Tím získá velmi podrobný přehled o mezerách v třídění, které by šly vylepšit.

Karta ze začátku žádné limity pro odevzdávaný odpad nastavovat nebude, město si chce nejdříve udělat statistiku, aby mělo představu, jaký je průměrný objem odpadu na domácnost. V novém sběrném dvoře začne systém fungovat od září. S kartou se městu zpřehlední evidence odpadu od obyvatel z okolních obcí, kteří jej do sběrného dvora přivážejí. „Následně budeme s obcemi jednat o finanční úhradě za uložení tohoto odpadu na našem sběrném dvoře,“ řekl starosta Svitav.

„Díky té kartě se město bude moct podívat, zda někdo produkuje odpadu extrémně. Pak může s těmito lidmi začít jednat,“ dodal Gestinger.

Městu nejde jen o hmotnostní limit, který se za šest let sníží na 120 kilogramů na obyvatele, ale také o pečlivou evidenci, díky které obce dosáhnou na třídicí slevu. Odpadová karta znamená pro Svitavy velkou změnu, nicméně řada měst už dávno reguluje množství odpadů, které lidé mohou dovézt do sběrného dvora. Například v Chrudimi mohou obyvatelé města odvézt do dvora maximálně 200 kilogramů stavebního odpadu zdarma. Cokoliv nad už musí zaplatit.

Pokud se pilotní projekt ve Svitavách osvědčí, společnost Liko začne odpadovou kartu zavádět v celé svozové oblasti.