Za sražení čtyř dětí u školy může řidič i asistent obce, uzavřela policie

„Nebyl důvod k zahájení úkonů trestního řízení. Nebyly naplněny znaky skutkové podstaty trestného činu. Kolegové prověřování ukončili a celou věc v polovině dubna předali k projednání z přestupku jak na řidiče, tak i na osobu, která prováděla nad přechodem dohled,“ řekla policejní mluvčí Eva Maturová.

Dopravní předpisy totiž podle policie porušil jak řidič, který děti autem srazil, tak asistent obce, jehož úkolem bylo zajistit bezpečné přecházení dětí přes silnici.

„V blízkosti přechodu jsou dopravní značky, které upozorňují na pohyb dětí i na přechod přes komunikaci. Řidič měl předvídat přítomnost chodců a přizpůsobit rychlost jízdy, aby mohl zabrzdit. Podobně se mohla chovat osoba, která vpustila děti v bezprostřední blízkosti před blížící se auto,“ dodala Maturová.

O potrestání řidiče a asistenta obce bude rozhodovat odbor dopravy Magistrátu města Pardubice.

„Pokud bude s rozhodnutím policie souhlasit, navrhne i trest. Policisté provedli všechny nezbytné úkony,“ dodala policejní mluvčí.

Starostu Rohovládovy Bělé závěry policie překvapily. „Domnívám se, že náš asistent se ničím neprovinil. Hlídal přechod ve prospěch dětí. Pokud by za to měl být on, potažmo obec trestána, vůbec by se mi to nelíbilo. Stojím za ním. Provozu se věnoval, nic nezanedbal. Čekal jsem, že hlavní vinu ponese řidič, když srazí děti na přechodu,“ řekl iDNES.cz starosta Václav Fišer, který s asistenty u přechodu počítá po obnovení školní docházky do doby, než bude u přechodu během letošního roku postaven nový semafor.

27. ledna 2020

Nehoda se stala v pondělí 27. ledna. Řidič vozidla Volkswagen Golf srazil čtyři chlapce ve věku 10 až 12 let, následně do jeho vozu zezadu narazilo další auto. Jeden z chlapců musel být vrtulníkem převezen do nemocnice. Podle starosty jsou dnes už všichni chlapci v pořádku.

„Stihli nastoupit do školy ještě před koronavirovou epidemií,“ řekl Fišer.