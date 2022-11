Po nárazu vlaku do kamení se zrychlila výměna informací a přibudou svodidla

Je to přesně rok a půl, co se z havarovaného nákladního auta u České Třebové vysypalo na koleje kamení, do kterého za pár minut najel rychlík Leo Expresu se zhruba padesátkou lidí. Přestože se nikomu nic nestalo, škoda na vlaku se vyšplhala na téměř 11 milionů korun.