Lidé bojují proti těžbě štěrkopísku na Přeloučsku novou naučnou stezkou

Čáp černý, ledňáček nebo dudek. Tyto a dalších 18 vzácných zástupců fauny a flory obývají rybník Buňkov a sousední mělické písníky. Krajina, kterou již poznamenala před desítkami let těžba písku, nabízí nejen přírodní koupání, ale nově také více než 4 kilometry dlouho naučnou stezku, která představuje na 5 panelech nejen přírodu, ale také plány těžební společnosti.

„Část je vždy věnována přírodě, druhá těžbě, aby byli lidé seznámeni s tím, co se tady chystá. Celkem 116 hektarů lesa by se mělo vykácet a pak by se tu otevře 2 kilometry dlouhé jezero. Chceme tím upozornit na to, že plánovaná těžba je rozsáhlá a neadekvátní terénu, který se zde nachází,“ řekl Aleš Prokopec ze Spolku obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku.

Při první posuzování první studie EIA, kterou těžař na ministerstvo životního prostředí poslal, reagovali lidé více než 2000 připomínkami, a tak musí společnost dokument přepracovat.

„Chceme dokázat všem, že nám o naši lokalitu jde a upozornit lidi na to, že by o toto místo mohli přijít. Mělo by to zahýbat s lidmi. Jsme Ćeši, u piva se vyřeší spoustu věcí. Ale spousta jich jezdí na pivo i sem a na Mělice. Pokud by o to mohli přijít, tak by se to dotklo i jich,“ řekl Prokopec.

Je více než jisté, že si dá těžařská společnost s přípravou další studie EIA větší práci. Může například zmenšit těžené území. „Jakýkoli zásah do lesa odmítáme. Poškodí se natolik, že o les přijdeme. Už teď je ohrožený suchem,“ říká Prokopec.

Na stranu obcí se přidalo i přilehlé obce a město Přelouč, které práci místních vítá. „Moc jim za jejich aktivitu děkuju. Je to skupina nadšenců, kteří vytvořili naučnou stezku ve svém volném čase a jsou zapálení. My bereme vše automaticky. Díky těmto tabulím se všichni dozvědí, co tady máme a uvědomit si, o co bychom mohli přijít,“ řekla starostka Přelouče Irena Burešová.

Možná těžba by se podepsala i na provozu místního oblíbeného kempu Buňkov, který patří obci.

„Určitě by se to dotklo i kempu. Nejen návštěvníci, ale i turisté se na mělické písníky, kde by se mělo těžit, chodí koupat. Buňkov je sice rybník, kde se dá koupat, ale vodu tu nemáme tak pěknou jako na Mělicích, a tudíž na tamní pláže návštěvníci kempu hojně chodí,“ řekl starosta Břehů Pavel Jirava.

Protestující občané to však budou mít těžké. Lidé ze stavebního průmyslu v posledních letech upozorňují, že písek, štěrk a stavební kámen dochází.

„Stav reálně využitelných zásob je kritický a znepokojující. Po stavebních surovinách je hlad. Například v Olomouckém, Zlínském a Středočeském kraji, kde je bohatá zásoba štěrkopísku, převažuje frakce 0 až 4 mm zrnitosti, tedy je dostatek písku, ale chybí hrubší granulometrie – drobné drcené kamenivo do betonů a hrubé drcené kamenivo do asfaltových směsí a drážní štěrky,“ řekl geolog z České geologické služby Josef Godány.

Štěrkovny na Moravě podle něj frakce nedokážou vyrábět v dostatečném množství, jsou hned vyprodané, dokonce se dovážejí ze Slovenska, takže se prodražují – stojí až 700 korun za tunu, přitom před třemi čtyřmi roky stály polovinu.

Těžařská firma České štěrkopísky ve svém vyjádření pro MF DNES uvedla, že je povinna zajistit zákonnou ochranu státního ložiska štěrkopísků, a to v ploše schválené rozhodnutím, protože jí k tomu ministerstvo udělilo souhlas. Se studií EIA loni neuspěla.