Parní romantika ve Vonwillerce přitáhla davy lidí, silniční válce excelovaly

My máme parní stroj, úžasné síly zdroj a že náš je nja ta tá. Známý hit ze sedmdesátých let je v Žamberku jako doma. Zejména v sobotu, kdy tady připravili první letošní den otevřených dveří plný páry a vůně strojního oleje.

„V rodině máme samé strojaře. Je to tady úplný ráj a ani nám nevadilo, že to máme daleko. Dvanáct let jsme jezdili na chalupu do Říček, ale toto je super. Opravdu je to úžasný, a to musím říct i pro ženský. Takže nejen vnuci jsou unesení,“ zasmála se jedna z návštěvnic, která do Žamberka přijela s rodinou až z Vizovic.

Fanoušci historických strojů a techniky do muzea přijeli nejen auty. Část návštěvníků se za technickými skvosty z přelomu 19. a 20. století vydala jak jinak než parním vlakem, který jel souběžně s historickou rallye automobilových veteránů.

Krásné a elegantní lokomotivy s otevřenými vagónky plnými rozjařených návštěvníků se proháněly i po tovární úzkorozchodné železnici, která se proplétá dvory továrny.

Vzácné exponáty

Na své si přišli i opravdoví fajnšmekři, kterým organizátoři dne otevřených dveří připravili v Žamberku zrestaurované hostující lokomotivy z Norska, Německa a Slovenska včetně šestice funkčních parních válců.

„Před tímto parním válcem bychom měli všichni smeknout. To je výrobek královéhradecké továrny Bromovský z roku 1904. Je to první český typ parního válce. Tyto vynikající válce byly vyráběny v nezměněné podobě neuvěřitelných 27 let. Poslední z těchto nezmarů opustil královéhradeckou strojírnu v roce 1928. Těmto válcům vděčíme za relativně komfortní silniční síť,“ okomentoval burácející stroje Jan Palas, jeden z největších odborníků na parní válce.

Diváky bavil i malý závod historických automobil a úzkorozchodné lokomotivy v areálu muzea.

Jedinečné muzeum se zaměřením na různá odvětví historické techniky a jejího vývoje se stovkami exponátů se stalo plnohodnotným muzeem se vším všudy loni na podzim. Otevřeno je denně kromě pondělí, o letních prázdninách každý den.