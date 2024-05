Pardubice mají zmodernizované nádraží za šest miliard. Už zbývá jenom hala

Lidé v Pardubicích si dnes po celý den chodili prohlédnout a vyfotit novou 290 metrů dlouhou lávku nad kolejemi, která nyní spojuje Duklu s nádražím. Mnoho z nich díky ní při cestě na autobus či na vlak ušetří čas, anebo už nebudou riskovat cestu přes koleje.

Jiří Navrátil si dlouze prohlížel konstrukci s tubusem, která se táhne nad kolejemi a je doplněna výtahy a eskalátory. Připomněl, že dlouhé roky zde stály v kolejišti sloupy připravené pro lávku, na jejíž stavbu nikdy nedošlo.

„Trvalo to příliš dlouho, než jsme se dočkali, ale přínos je to velký. Na nádraží jsme se dostali jen s MHD, pěšky to moc nešlo. Ještě tady k tomu ale chybí nějaká infrastruktura a parkovací dům, snad se ho dočkáme,“ řekl u schodiště z lávky ústící do rozkopané ulice K Vápence.

„První dojmy říct ještě nemohu, je to moje první chůze po lávce. Ale opravdu nám to zpříjemní život. Patnáct let jsem tady chodil přes koleje,“ uvedl Jan Malát z Pardubic.

Lávka za přibližně tři sta milionů korun je jen malou částí modernizace pardubického hlavního nádraží za 6,36 miliardy korun, kterou slavnostně otevřel premiér Petr Fiala. „Rekonstrukce pardubického uzlu je významná nejen v kontextu Česka, ale i celé Evropy, protože tudy projíždí mezinárodní vlaky. Díky stavbě se navíc podařilo také propojit dvě doposud oddělené části města,“ řekl.

Během stavby prošla kompletní rekonstrukcí všechna nástupiště a jedno k nim ještě přibylo. Správa železnic (SŽ) současně zrenovovala zastřešení, podpěry trakčního vedení, osvětlení, orientační, informační a kamerový systém, nové jsou majáky a značení pro zrakově postižené.

Obnovou prošly oba podchody, pro přístup k vlakům lze nově využít kromě schodů také výtahy nebo eskalátory. Stavbaři udělali kompletní rekonstrukci kolejiště. Provoz vlaků je díky tomu tišší, instalace evropského zabezpečovacího zařízení ETCS navíc umožní zvýšit jejich rychlost na 160 km/h.

Zatímco lidé z Dukly se snadněji dostanou na nádraží, obyvatele centra Pardubic čeká jiná, pro ně zajímavá novinka.

Správa železnic nedaleko centra vybudovala za 74 milionů novou zastávku Pardubice centrum, kde budou od 9. června končit a začínat osobní a spěšné vlaky na Hradec Králové, v dopravních špičkách ráno a odpoledne také na Chrudim. Dohromady půjde o 47 párů vlaků denně. Cestující se na zastávku dostanou dvěma bezbariérovými vstupy, a to z podchodu ve Sladkovského ulici a z podjezdu v ulici Jana Palacha.

Stavbaři zatím z pardubického nádraží neodejdou. Premiér totiž oficiálně zahájil rekonstrukci pardubické nádražní haly a také východního křídla a západního křídla s bytovým domem.

Nádraží navržené týmem architekta Karla Řepy by tak do konce roku 2026 mělo být kompletně opraveno. Město slíbilo, že na konci lávky v ulici K Vápence tou dobou už nebude čekat na cestující rozkopaná ulice, ale nový parkovací dům.