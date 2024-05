Při Aviatické pouti zaútočí vrtulník na Vietkong, Šonka bude komentovat z kokpitu

„Gripen je velmi univerzální, umí letět i pomalu. Poletí do 300 kilometrů v hodině, což je pro nás v pohodě, můžeme pohodlně manévrovat a bude to vyhovovat i těmto letounům,“ řekl člen Flying Bulls Acrobatic Teamu Jan Rudzinskyj, který usedne do jednoho ze čtyř akrobatických strojů, které se stíhačkami Armády České republiky program ve 12 hodin zahájí.

Jakkoli vypadala předpověď počasí ještě začátkem týdne hrozivě, vojenští meteorologové ujišťují, že velkých přívalů deště se lidé, kteří zvažují návštěvu Aviatické pouti, bát nemusí.

„Na sobotu by mělo pršet pouze v noci, případně přijde malá přeháňka dopoledne. Teploty se během dne budou pohybovat do 20 stupňů Celsia. Na neděli se vývoj počasí také obrací k lepšímu. Čekáme maximálně malé přeháňky, které by neměly průběh airshow ovlivnit,“ uvádí organizátoři v tiskové zprávě.

Letový program nabídne průřez letectvím od první světové války přes druhou až po moderní armádní novinky.

Oblíbeným bodem programu jsou každoročně historické letecké scény. Letos návštěvníci uvidí ukázku z posledních let vietnamské války, při které americký bitevní vrtulník AH-1 Cobra zaútočí na pozice Vietkongu, jehož členové se budou bránit ze země. „Tyto vrtulníky byly do bojů ve Vietnamu nasazeny od roku 1967 až do konce konfliktu v roce 1975. Získat dobovou ústroj vietnamských bojovníků představuje mnohdy velmi složitý úkol a není divu, že tímto obdobím se zaobírá jen minimum vojenských klubů. Jsme proto rádi, že takovou scénu uvidíme právě na letošní Aviatické pouti,“ řekl Rudzinskyj.

Program nabídne také pestré ukázky letecké akrobacie, která je královnou leteckých sportů. V tomto oboru je opravdovou legendou maďarský pilot Péter Besenyei.

Aviatická pouť

1. a 2. června 2024 Areál letiště se otvírá v 8 hodin, program pro děti začíná o hodinu později. Dopoledne je možné vzletět vrtulníky. Na zemi jsou připraveny ukázky Vězeňské služby a Cizinecké policie. Při parkování by se návštěvníci měli držet žlutého značení, které je povede přes nadjezd Paramo i ze směru od Přelouče a dovede je na parkoviště. Lidé s průkazy ZTP se drží zelené barvy v průvodcích. Zaparkovat lze na závodišti i na letišti. Vlaky do areálu kvůli stavebním pracem na letišti nezajíždí, zastavují na závodišti.

„Je mužem, který změnil vnímání letecké akrobacie veřejností, když prosadil zcela nový formát leteckého soutěžení, který byl napínavý a divácky přitažlivý. Právě on vymyslel soutěž letadel mezi pylony, později známou jako Red Bull Air Race, v níž měli Češi hned dva zástupce – Martina Šonku a Petra Kopfsteina,“ řekl letecký publicista Petr Kolmann. Letos osmašedesátiletý Besenyei létá od patnácti let, přiletí na Aviatickou pouť do Pardubic s akrobatickým speciálem Corvus Racer 540.

Pouze v sobotu uvidí lidé na letišti novinku Aera Vodochody AERO L-39NG, letoun CASA bude na statické ukázce také jen první den Aviatické pouti.

„V bloku akrobatických letadel vystoupí Petr Jirmus, který jako jediný na světě získal dva tituly mistra světa a dva tituly z mistrovství Evropy,“ řekl ředitel letového programu Petr Kovačka.

Kromě něj se předvede ve dvou ukázkách pilot Martin Šonka. Poletí se Zlínem 142, na němž létá v pardubickém Centru leteckého výcviku jako instruktor a školí na něm budoucí piloty. „Na Extře 300 SR, která je mým závodním speciálem pro exhibice a soutěže v letecké akrobacii, ve dvanácti minutách ukážu novou sestavu, kterou budu zároveň komentovat. Snažím se popisovat, co letím, a na hlase je znát, že neletím rovně, že je to dřina. Při některých manévrech musím přemoct hlasivky, abych vydal hlásku,“ řekl Martin Šonka.

Pro pořadatele je každým rokem těžší dostat na Aviatickou pouť letecká esa a jejich stroje. „V podstatě neplatíme za letové vystoupení, to je dvakrát deset minut, ale my sem ta letadla musíme dostat a to je například tři a více hodin letu. Když máme zaplatit letové hodiny, představuje jeho vystoupení jen zlomek ceny,“ řekl Kovačka.

