Kamiony už nebudou ničit most, tah z východu Čech na Vysočinu je průjezdný

O zprovoznění hlavního silničního tahu mezi Hlinskem a Poličkou dnes ráno informovalo Ředitelství silnic na Twitteru. První řidiči však mohli vyzkoušet pevnost nového mostu už ve středu v poledne, kdy uzavírka oficiálně končila.

Oproti původnímu plánu se stavební práce protáhly jen o tři dny.

„Moc jsme si oddechli. Byl to nápor ze všech stran. Jak ze strany lidí, kteří si stěžovali, že silnice je neprůjezdná, tak neukázněných řidičů, kteří si chtěli cestu zkrátit a jezdili nám po místní komunikaci, která měla fungovat jenom pro rezidenty a složky IZS a autobusové spoje. Místo toho nám tam najížděly polské kamiony, které nám ničily krajnice a ploty,“ oddechl si po téměř půl roce Petr Schmied, starosta Krouny, která má od ŘSD příslib, že poničenou asfaltku v obci dělníci opraví.

Řidičům nákladních automobilů se totiž nechtělo jezdit po stanovené objížďce přes Chrudim a Vysoké Mýto, na které by si zajeli 40 kilometrů. Místo toho hledali pomocí navigace vhodné náhradní trasy, které na Hlinecku zkrátka nejsou.

Doprava tak drtila nejen Krounu. Nejvíc uzavírka dopadla na nedaleký Holetín, kde prakticky denně byly zaseknuté kamiony pod železničním mostem, který má nízkou podjezdovou výšku.

Kdyby měl někdo spočítat, kolik nárazů těžkých nákladních aut schytala mostní konstrukce z 60. let 20. století, nedopočítal by se.

Na konci září byl jeden z nárazů od kamionu natolik silný, že celá konstrukce se o několik centimetrů posunula a vlaky mezi Hlinskem a Pardubicemi musely nahradit autobusy.

„Nechci to zakřiknout, ale Holetínu se ulevilo. Od včerejška, co most otevřeli, jsem oficiálně nezaznamenal žádné hlášení o zaseknutém kamionu pod mostem,“ řekl starosta Holetínu Jan Břeň.

Přestože obec má nejhorší zdá se za sebou, kvůli občas zbloudilým kamionům silničáři připravují v obci zlepšení dopravního značení. Ve hře jsou i detektory výšky vozidel.

Lepší značení, přibudou možná detektory

„Nechali jsme si zpracovat technický návrh stanovení dopravního značení. V úvahu přichází i nějaká inteligentní forma řešení. Jednou z nich je i měření výšky vozidel,“ sdělil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Naopak mimo hru jsou omezovače výšky, které by řidiče na blížící se riziko upozornily. Na dva tři roky by se zkrátka nevyplatily.

„Musíme si uvědomit, že jde o krátkodobé řešení do chvíle, než bude stát nový železniční most. Tedy, aby šlo o finančně rentabilní investici,“ dodal Němec.

Problém se zcela vyřeší až Správa železnic nahradí dosluhující ocelovou konstrukci subtilnější obdobou, pod kterou by projely i vyšší nákladní vozy.

Původně se železničáři měli pustit do práce ještě letos, ovšem kvůli modernizaci pardubického nádraží se celková rekonstrukce železničního přemostění přesouvá na rok 2023.

Podjezdná výška stoupne z dnešních 3,8 na 4,5 metru. Současně dojde k rozšíření prostoru pod mostem, díky čemuž se počítá i s chodníkem pro pěší, který tam dosud chybí.