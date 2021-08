Řidiči kamionů kvůli objížďce riskují, zkoušejí projet pod nízkým viaduktem

Dlouho přehlížený problém nízkého železničního mostu v Holetíně na Hlinecku ožívá. Na vině je komplikovaná a hlavně dlouhá objízdná trasa kvůli stavbě nového mostu na hlavním silničním tahu I/34 v Krouně.



Není den, aby se na jedné z tras z Hlinska do Chrudimi řidiči osobních aut nezdrželi u železničního mostu v Holetíně. Ne kvůli vlaku, ale kvůli řidičům velkých kamionů, kteří nerespektují nízkou podjezdovou výšku železničního mostu.

„To se snad nedá ani spočítat, kolik jich tady každý den máme. Jestli před objížďkou vjely pod most dva kamiony, tak si dokážete asi představit, kolik jich tam končí dnes,“ řekl starosta Holetína Jan Břeň.

Problém je v tom, že krajský úřad stanovil pro kamiony komplikovanou a zdlouhavou objízdnou trasu přes Ždírec nad Doubravou, Chrudim, Vysoké Mýto a Svitavy. „Představa, že kamion z Hlinska na Poličku pojede přes Chrudim, je šílená. Řidiči proto hledají jakoukoli kratší sjízdnou trasu,“ nastínil problém řidič Martin, který v Holetíně potkává zaseklé kamiony každý den.

Jeho slova potvrzují i četné příspěvky řidičů, kteří na Facebooku za poslední tři neděle, co je objízdná trasa v platnosti, sdílejí fotky kamionů přinejlepším stojících před mostem. Někteří ovšem přibrzdit nestihnou a do mostu s maximální podjezdovou výškou 3,8 metru narazí. Pak nastává problém.

V ohrožení je nejen ocelová konstrukce železničního mostu, ale zejména provoz na frekventované železniční trati spojující Havlíčkův Brod s Pardubicemi. Po každém takovém nárazu by most měli prohlédnout železničáři, aby vyloučili jeho poškození.



„V roce 2020 máme evidovány výjezdy správců z důvodu nárazu do mostu v Holetíně celkem v sedmi případech. V roce 2021 je to prozatím čtyřikrát,“ upozornil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Ne pokaždé se informace o zaseklém nákladu k železničářům dostane. „V mnoha případech dojde k nárazu do mostní konstrukce, načež řidič ujede, aniž by poškození ohlásil,“ dodal mluvčí.

Nastávají i mnohem horší situace. Jako toto pondělí, kdy jeden z řidičů pod mostem dokonce zkusil projet. „Jel jsem kolem asi tak pět minut poté, co se to stalo,“ napsal redakci Tomáš Harazim, který urvanou střechu pod mostem včetně kamionu na výstražných světlech stojícího opodál vyfotografoval.

Roky upozorňování

Na nebezpečné situace, ke kterým v Holetíně v posledních dnech s mnohem větší intenzitou dochází, už roky starosta upozorňuje. I proto ve vyjádření pro krajský úřad, který stanovuje objízdné trasy, s trasováním přes Holetín nesouhlasil.

„Napsal jsem, že nesouhlasím s takto nedostatečně značenou objízdnou trasou pro osobní auta. Ovšem v rozhodnutí krajského úřadu je napsáno, že objízdná trasa byla projednána, a tím to končí. Na moje vyjádření nebyl brán zřetel,“ řekl starosta Jan Břeň, jenž v minulosti žádal alespoň o umístění lepšího dopravního značení nebo omezovače výšky, který by řidiče na blížící se riziko upozornil včas. Nic z toho vyslyšeno zatím nebylo.

Situaci podle něj alespoň zachraňují policisté jak z Hlinska, tak Chrudimi. Během prvních 14 dní, co je objízdná trasa v platnosti, vyjížděla do Holetína dopravní policie šestkrát. V jednom případě šlo o oznámenou dopravní nehodu, v ostatních případech uložila 10 pokut do dvou tisíc korun. Policisté z Hlinska vyjížděli do Holetína devětkrát.

V těchto případech však řidiči kamionů stáli před zákazovou značkou, tudíž vše bylo vyřešeno domluvou. „Jako argument k průjezdu většinou řidiči uvádějí zkrácení současné objízdné trasy na silnici I/34 a dále domněnku, že uváděná výška 3,8 m není skutečná. Domnívají se, že se pod most se svými vozidly vejdou, jako se prý vešli i na jiných podobně značených místech, ať již u nás nebo v zahraničí,“ sdělila policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Řešení mělo přijít už letos v podobě nového subtilnějšího mostu s výrazně nižší mostovkou, pod kterou by projely i vyšší nákladní vozy. Před dvěma lety to MF DNES potvrdil mluvčí Správy železnic Marek Illiaš. Nově je všechno jinak.

Kvůli přestavbě nádraží v Pardubicích stavba nového mostu, pod kterým se počítá i s chodníky pro pěší, bude zahájena v roce 2024.



„Správa železnic v současné době zpracovává dokumentaci pro stavební povolení k rekonstrukci železničního mostu v Holetíně. Realizaci rekonstrukce předpokládáme v roce 2024 po ukončení stavby Modernizace železničního uzlu Pardubice. Do té doby není možné z důvodu výlukové činnosti realizaci zahájit,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.