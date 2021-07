Žena uvázla na výletě celá v bahně a stále klesala, vytáhli ji až hasiči

„Hned jak jsem se o případu dozvěděl, vzal jsem traktor, protože s jinou technikou se do těch podmáčených míst, které tu po dešti jsou, nedostanete,“ přiblížil neobvyklý zásah zástupce velitele jednotky dobrovolných hasičů z Městečka Trnávky František Kozlovský.

Žena dělala všechno pro to, aby se ještě více nepropadala, lehla si proto na břicho a snažila si pomoci i rukama, ale nebylo to nic platné. Do zákeřné pasti se bořila stále více.

„Žena byla zapadlá v bahně asi jeden metr. Pobral jsem s sebou do traktoru fošny a podlážky na lešení, abychom ženě pomohli,“ popsal dramatické chvíle hasič, který ještě stačil přivolat profesionální kolegy z Moravské Třebové.

Podle mluvčí krajských hasičů Venduly Horákové byla žena v šoku a rodina prožila hodně stresu, když viděla matku propadat se stále hlouběji do bahna.

„Naštěstí vše dopadlo dobře a ženu se podařilo vytáhnout. Byla odvezena na hasičskou stanici, kde bylo provedeno její ‚odbahnění‘,“ poznamenala Horáková.

Dobrovolní hasiči z Městečka Trnávky se pak rozhodli nebezpečné místo na modré turistické značce označit.