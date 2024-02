Proklatě krátká sezona. Lyžaři na Dolní Moravě i Bukové hoře se loučí se zimou

Počasí, které letos panuje na horách, hatí plány na dlouhé lyžování už v únoru i největším provozovatelům zimních středisek. Ta za normálních okolností bývají v provozu až do konce března. Dnes už vlekaři i provozovatelé hotelů vědí, že letošní únor bude patřit mezi nejhorší měsíce zimní sezony za několik posledních let.

Doba oběda na Dolní Moravě vypovídá o mnohém. Největší restaurace Terezka s kapacitou 90 míst je zaplněna z jedné třetiny. U stolů v pravé poledne sedí hlavně rodiny s dětmi přijíždějící z půlky Prahy, Zlínska nebo Plzeňska, na které minulý týden připadly jarní prázdniny. „Je to špatný. Není sníh,“ zhodnotil stručně obsluhující číšník.

Lyžaře to již moc na zelené hory s vysněženými pásy posledních sjezdovek neláká. Na jindy přeplněných parkovištích P3 a P4 U Slona se dá s klidem najít volné místo.

Markéta Zmeškalová z Prostějova přijela s rodinou na týdenní dovolenou, kterou měli zamluvenou dlouho dopředu.

„Pobyt nekrátíme, zůstaneme až do soboty, ale budeme mít mnohem méně nalyžovaných dnů než jiné roky. Ráno lyžování ještě jde, ale v poledne už jsou na svazích nahrnuté ohromné muldy, na kterých je to zvlášť pro méně zkušené lyžaře hrozné. Mladí proto dneska lyžování vynechali a šli raději do bazénu. Zítra půjdeme lyžovat naposledy a do konce pobytu musíme vymyslet náhradní program,“ hodnotí lyžařka krátce před jednou hodinou odpolední kvalitu sjezdovek, na které mají každodenní teploty vysoko nad nulou neúprosný vliv.

„Věděli jsme, do čeho jdeme. Rizika jsme znali, očekávání tak nebyla extra vysoko,“ říká Josef Hlava, který žije v Berlíně, ale pochází z Králík. „Zkusili bychom alespoň bobovou dráhu, ale počasí nás k tomu moc neláká,“ hledí mladý muž s nedůvěrou na vrcholky kopců utopené v mlze.

Nejdelší sjezdovka zatím jede

Horský resort, chlubící se nejdelší sjezdovkou s délkou 3,7 km, jede zatím v plném rozsahu s výjimkou zábavné sněhové tratě s klopenými zatáčkami a terénními vlnami, které rolby musely už dávno rozhrnout na hlavní svah.

„Museli jsme omezit také večerní lyžování a večerní sáňkování. Sjezdovky jsme jinak vysněžovali poctivě i díky novému zasněžovacímu systému, takže jsme byli připraveni, ale netušili jsme, že obleva bude trvat tak dlouho,“ říká marketingová manažerka resortu Šárka Braunerová.

Některé areály boj s předčasným jarem už vzdaly. Z již uzavřených lyžařských areálů kromě Dolní Moravy těží Skiresort Buková hora se čtyřsedačkou, která je se svými 1 672 metry nejdelší lanovkou v Orlických horách. Přestože dřevěná lehátka určená ke slunění se u dolní stanice lanovky utápějí v bahně, ve středisku se lyžuje jak na červenovodské straně, tak na odvrácené straně kopce v Čenkovicích.

„V posledních týdnech jsme zachránili několik lyžařských kurzů, které byly nasmlouvány v jiných střediscích ve Stříbrnicích nebo v Jeseníkách. Naplněnost střediska je daná i jarními prázdninami,“ říká marketingový manažer resortu Vítězslav Stránský. I tady se v těchto dnech soustředí, aby hlavně Mlýnickou a Heroltickou sjezdovku udrželi v provozu co nejdéle, byť zde museli kvůli nedostatku sněhu zrušit už několik velkých akcí.

Předminulý víkend měla Buková hora hostit finále Českého poháru a mistrovství ČR v akrobatických skocích. „Měla to být zimní akce roku. Museli jsme to zrušit, pořadatelé potřebovali vytvořit velké platformy sněhu, který bychom museli stahovat ze sjezdovky,“ řekl Stránský a dodal, že závěrečnou akci, na které v dolní části areálu vytváří snow park ze zbylého sněhu na svazích, přesunou na půlku března. „Sněhu máme dost. Jde o kvalitu, která je závislá na počasí. Snad ještě pár týdnů vydržíme,“ dodal Stránský.

Naděje vlekařů však hatí předpovědi meteorologů. Provozovatelé ski areálu se shodují, že dokud trvají jarní prázdniny, naděje, že někdo do hor přijede, ještě stále existuje.

„Lidé dlouhodobě naplánované pobyty kvůli počasí neruší, evidujeme storna hlavně kvůli nemocnosti. Počasí má vliv na jednodenní návštěvníky, ale propady v ubytovacích kapacitách nemáme. Dokud panují jarní prázdniny, návštěvnost se dá udržet poměrně solidně,“ říká Šárka Braunerová.

Jedno je jisté. Ani jeden areál už při ochlazení neplánuje sjezdovky znovu vysněžovat. „Sněžit už se nebude. To se ekonomicky nevyplatí,“ říká Stránský z resortu na Bukové hoře, kde se s lyžaři rozloučí o druhém březnovém víkendu. Do té doby se lyžuje za mimosezonní ceny.

„Pokud se počasí neumoudří, jsme schopni udržet provoz maximálně po dobu dvou týdnů,“ dodává Braunerová k vyhlídkám na Dolní Moravě, kde ode dneška zastavili provoz na modré sjezdovce Malý Slon.