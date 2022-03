Oprava krytého bazénu ve Svitavách bude levnější, ušetří se na wellness

Radní se však původní myšlenky na modernější bazén úplně nevzdali, ale po dohodě s projekční firmou přišli s osekanou verzí modernizace, která by se měla pohybovat okolo 150 milionů korun.

„Jde de facto o lite verzi původní modernizace, kterou doufám konečně dotáhneme do zdárného konce. Každý, kdo chodí do bazénu, ví, že problém na bazénu je velký. Letos máme vysoutěžené energie ještě za relativně nízké ceny, ale nikdo ve vypjaté době neví, jaké ceny budeme mít za rok, a když vidíme ty díry v oknech, kterými neskutečně táhne a kde obrovsky plýtváme energií, tak to nechceme donekonečna protahovat,“ řekl starosta Svitav David Šimek.

Na modernizaci bazénu ve verzi „poměr cena/výkon“ panuje shoda i napříč zastupitelstvem. Radnice chce miliony korun ušetřit hlavně na architektuře jak v exteriéru, tak interiéru.

„Dojde k zateplení objektu, výměně oken s hliníkovými profily, která už nebudou tak dělená jako doposud. Interiér tak bude více prosvětlený. Dojde i na výměnu technologií. Vzhledem k tomu, aby objekt byl co nejméně energeticky náročný, počítáme uvnitř bazénu s kogenerační jednotkou a solárními panely,“ přiblížil podobu rekonstrukce starosta.

Projekční a architektonická kancelář Ateliér 11 Hradec Králové, jejíž rukopis měl i původně mnohem okázalejší projekt, dostala za úkol vyřešit nejpalčivější problémy také uvnitř krytého bazénu. Zimomřivým vadí zejména průvan, maminkám s dětmi zase chybí relaxační zóna. Se vším by si projektanti měli poradit i s menším objemem peněz.

Výsledkem už je studie, která navrhuje nový vstupní vestibul. Kromě bezbariérovosti má odstranit problém s chladným vzduchem, který se s příchozími dostává do bazénové haly.

Naproti tomu novými kachličkami obložený pětadvacetimetrový bazén, šatny a společné převlékárny zůstanou v původních dispozicích. Kvůli plaveckým závodům však dojde k rozšíření haly směrem k venkovnímu koupališti.

Plavecký bazén Krytý plavecký bazén ve Svitavách byl otevřen v roce 1994, od té doby neprošel žádnou výraznější inovací. O rekonstrukci bazénu se začalo mluvit v roce 2015. Poprvé v roce 2018 cena 187 milionů korun vzešlá z výběrového řízení svitavské radní odradila. Nevyšel ani tendr na přestavbu loni na podzim, kdy se cena vyšplhala na téměř 250 milionů korun. Na jaře 2022 se modernizace na třetí pokus vrací do hry.

„Bazén se tím opticky zvětší. Bude zde odpočinková hala, kde bude v době závodů prostor pro diváky, za normálního provozu tam počítáme s lehátky pro odpočinek návštěvníků. V rohu vznikne nová velká vířivka,“ představil Šimek novinky, se kterými projektanti počítají i v dětské sekci.

Kromě dětského bazénu bude u nového tobogánu dlouhý menší bazének s vodními atrakcemi pro nejmenší děti. Dospělí se mohou těšit na velkou parní komoru.

Zavržen není ani původně slibovaný saunový svět. Jen kvůli vysoké ceně na něj přijde řada až v druhé etapě modernizace.

„Dnes by sauny projekt prodražily o 30 milionů. Pokud během příštích let ucítíme, že jsme v relativně dobré kondici, není problém tento segment vyprojektovat, odsoutěžit a na připravené sítě bez většího bourání napojit. Studie počítá se stavební rezervou pro budoucí přístavbu wellness. V jižní části bazénu tak nepočítáme s žádnými instalacemi, které by nám budoucí plány mohly zhatit,“ nastínil plán Šimek.

Radní předpokládají, že na podzim by mohl pozměněný projekt získat stavební povolení, následně by mohlo být zahájeno výběrové řízení. Rekonstrukce by mohla začít příští rok v létě.