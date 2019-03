VIDEO: Řidič předjel trolejbus na přechodu v křižovatce do zatáčky

Ve frekventované ulici, kterou podle dopravního značení vede hlavní komunikace do zatáčky, začal netrpělivý šofér předjíždět trolejbus, který pouštěl kolegu do vedlejší ulice. Právě to zřejmě řidič osobního auta „nerozdýchal“.

Jenže protože sám chtěl jet po hlavní, musel kvůli předjíždění vyjet do protisměru, kde a zastavenou linku riskantně předjížděl. Protože už mu však do dráhy v protisměru vjíždělo další auto, musel ho podjet.

Situaci zachytil na své autokameře Aleš Horčička. „Tam to bylo o milimetry. Vůbec bych nečekal, že si takovou věc někdo dovolí, a to v době, kdy si stejně ve špičce nikam o moc dál nepomůže,“ řekl Horčička.

„Jsem rád, že to někdo natočil. V tom trolejbuse jsem seděl a ten kaskadérský manévr byl tak nebezpečný, že ohrozil protijedoucí vozy. Předejte prosím na PČR,“ vyjádřil se k situaci na Facebooku uživatel Otakar Mcstepa.

Šipka na mapě naznačuje místo startu a směr jízdy řidiče předjíždějící octavie ve videu. Ze Štrossovy do Bubeníkovy ulice vede hlavní komunikace, v hustém provozu je ovšem křižovatka značně nepřehledná. Kliknutím na snímek zvětšíte. | foto: maps.google.com

Policie se aktuálně případem nezabývá kvůli nepřehlednosti situace. V případě, že by se objevil svědek, začne celou věc řešit.

Dopravní podnik kritizuje novou křižovatku u nádraží

Řidiči pardubického dopravního podniku se ale s podobnými incidenty setkávají často. „Bohužel v poslední době čím dál víc,“ stěžuje si mluvčí podniku Tomáš Pelikán. Většinou podle něj takové kolize končí zraněním pasažérů.

„Řidiči jsou nuceni prudce šlápnout na brzdu a pak nám létají lidé ve voze. Nikdo to nečeká a vznikají zranění, to řešíme nejen u nádraží. Těch situací a míst je po našem městě víc,“ říká Pelikán.



Právě nová křižovatka před pardubickým nádražím však dělá dopravnímu podniku největší starosti.

„Velmi často se tam stává, že řidič osobního auta přijíždějící z Polabin a zatáčející doleva nechce čekat a proletí to kolem nádraží. Jenže jeho otočku za ostrůvkem nikdo nečeká a vzniklo tam už dost kolizí,“ popisuje Pelikán.

Podle něj se takovým situacím ze strany dopravního podniku nejde bránit. „Maximálně upozorníme městskou policii, která nám pak jezdí dohlížet na riziková místa. Jinak se proti tomu bojovat nedá,“ říká Pelikán.