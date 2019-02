Smrt v protisměru. Nebezpečné české řidiče má zastavit nová značka

V pátek špatně najela na dálnici D10 jedenasedmdesátiletá řidička. Ujela několik kilometrů, způsobila dvě lehčí havárie, než se ji policistům podařilo zastavit. „Dechová zkouška na alkohol byla negativní. Důvod, proč řidička do protisměru vjela, je pořád v šetření,“ řekla policejní mluvčí okresu Praha-východ Eva Hašlová.

Horší to bylo ve čtvrtek. Třiaosmdesátiletý senior v tmavé octavii způsobil čelní srážku s jiným autem poté, co vjel na špatný nájezd u Ejpovic na D5 a také se ocitl v protisměru. Viník zemřel, druhý řidič ležel s těžkým zraněním v nemocnici. Incidentů s jízdou v protisměru je v Česku asi 300 do roka.

V pátek se i proto konalo na ministerstvu dopravy jednání, z něhož vzešla finální podoba cedule, která může zachránit životy. „Dohodli jsme se, že do měsíce nám policie předá aktualizovaný seznam deseti až dvaceti nejrizikovějších míst, kde by se značka měla objevit. Pak je správní úřady schválí,“ řekl mluvčí ministerstva Jakub Stadler.

Podobná cedule je celkem běžná na rakouských a německých dálnicích. Česká policie první místa, kam ji nainstalovat, navrhla už loni. „Značku s ručičkou varující řidiče chceme i třeba po vzoru Slovenska. Pozitivní vliv to bezpochyby má. Dokonce jsme vytipovali vhodná místa a předali je v prosinci ministerstvu dopravy. Ministerstvo mělo nějaké výhrady. Proč tam úředníci otálejí, to se musíte zeptat jich,“ sdělil včera šéf dopravní policie Tomáš Lerch.

Stadler v reakci vysvětlil, že úředníci potřebují lepší zdůvodnění, proč je na konkrétním místě značka potřeba. Jinak by rozhodnutí napadli třeba právníci, kteří obhajují vybodované řidiče.

V „kreativním“ Česku se loni dokonce rozběhla i debata, jak originálně by měla značka vypadat. Pak ji rázně utnul ministr Dan Ťok a rozhodl, že bude stejná jako jinde, až na český nápis.

Úplně první maketu značky pak představilo ministerstvo dopravy už v srpnu na jedné z opravovaných dálnic. Podle statistiky, kterou potvrdil i šéf dopravní policie Lerch, jsou řidiči v opačném směru v Česku přistiženi zhruba třistakrát ročně.

Dopravní expert z Platformy Vize Nula Roman Budský našel dokonce deset různých důvodů, proč někdo do protisměru na dálnici vůbec vjede. Může to zapříčinit špatný zdravotní stav, opilost, nějaká droga, nepozornost či únava. „Své může udělat i slepé svěření se do péče navigace,“ míní Budský. Někde je matoucí dopravní značení.

Dokonce existují i případy, kdy tam někdo vjel úmyslně. Buď měl sebevražedné úmysly, prchal před policií, nebo šlo o jakousi formu adrenalinové hry – ruské rulety. A konečně, byli i lidé, kteří prostě minuli výjezd, tak se „otočili“. Poslední dva případy z tohoto týdne jdou však nejspíš na vrub dezorientaci, protože šlo o řidiče nad sedmdesát a nad osmdesát let.

Rozsvítit, zastavit, volat policii

Budský zveřejnil i rady, jak se má řidič zachovat, pokud si uvědomí, že je „na špatné straně“. Měl by zapnout výstražná i dálková světla, zajet na krajnici a zavolat policii.

Na dálnicích D1, D2 a D5 je namontován i systém detekce aut v protisměru. Čidla jsou na mýtných branách. Operátoři z dálničního dispečinku dají okamžitě vědět policii.

Jízda v protisměru na dálnici – i pokud skončí bez nehody – je minimálně přestupkem. Hříšník přijde na půl roku až rok o řidičák (dostane zákaz řízení) a ještě dostane sedm trestných bodů na konto.

Co dělat, pokud se ocitnete v protisměru Pokyny BESIP

Zastavte na krajnici, ideálně na levé vedle nejpomalejšího jízdního pruhu, pokud to však možné není, pak neriskujte a zastavte co nejblíže středovému pásu dálnice. Zapněte varovné blinkry, ať je vaše auto více vidět Utečte z vozidla v reflexní vestě za svodidla. Bohužel i správně odstavené vozidlo představuje vysoké riziko srážky. Volejte linku 158 a informujte Policii o své poloze, vyčkejte do jejího příjezdu.

Speciální dopravní značka by určitě jako prevence pomohla. „Ptali jsme se v Rakousku a řekli nám, že tam, kde ji osadili, řidiči přestali do protisměru najíždět,“ uvedl včera Roman Budský.

Matoucí kruhové objezdy

Ten se pustil i do mírné kritiky, že českému státu trvá osazení jedné značky trochu moc dlouho. „Ministerstvo pochopitelně musí vytipovat riziková místa. Je třeba vybrat dodavatele v soutěži a ten musí značku vyrobit. Jenže první podobné úvahy jsem zaznamenal už loni v březnu a rok je dlouhá doba,“ dodal Budský.

Expert doplňuje, že řidiči nejsou na vině ze sta procent, protože dopravní značení je někdy mate. „Nevzpomenu si teď na konkrétní místo, ale když je třeba u dálnice kruhový objezd s mnoha výjezdy, řidič se může zmýlit snadno,“ upozorňuje Budský. V Německu a Rakousku označují média v protisměru jedoucí automobilisty jako „Geisterfahrer“: tedy „řidiče-duchy“.

Rakouské rádio Ö3 zveřejnilo i přesnou statistiku počtu „řidičů–duchů“ opírající se o dopravní hlášení. V posledním sledovaném roce 2016 jich bylo 363, ale chybujících rok od roku – zřejmě i díky varovným cedulím – ubývá: v roce 2004 jich bylo 550.

Ve větším Německu bývá takových případů tisíc až dva tisíce za rok. S jízdou v protisměru se setkávají dokonce i státy, které mají na začátku dálnic mýtné budky.

Němci dokonce promýšleli, zda dálnice osadit nějakými mechanickými zábranami, které by jízdu v opačném směru úplně znemožnily. Nápad se neujal mimo jiné proto, že občas v nouzové situaci musí používat opačný směr záchranáři.

Někteří výrobci luxusních aut zase montují do svých vozů „asistenty“, které řidiče upozorní zvukově a světelně, že najel do špatného směru.