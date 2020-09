Uzavírka pardubického nadjezdu Kyjevská spustí dopravní zmatky v ulicích

V Pardubicích stačí k vyvolání dopravního chaosu skutečně málo. Ostatně to lidé mohou dobře sledovat v posledních dnech, kdy se zavřel zdánlivě bezvýznamný mostek přes Labe mezi Svítkovem a Rosicemi.

„Je to docela síla. Ve špičkách přestal existovat jízdní řád našich linek. Když se potřebuji dostat odpoledne z Dukly domů do Svítkova, tak je to na dlouho. Na Teplého ulici nám hlásí řidiči, že kolony končí až třeba v 18.30 hodin,“ hodnotí současný stav v Pardubicích šéf dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Ovšem to vše je jen slabý odvar toho, co řidiče čeká příští rok. Správa železnic už totiž spustila opravu pardubického nádraží a její součástí bude nezbytná rekonstrukce nadjezdu u krajské nemocnice.

„Budeme chtít využít nutných výluk na trati a obě akce spojit,“ řekl náměstek primátora Petr Kvaš.

Některé práce se musí stihnout během výluky

Obě instituce se tak budou muset dobře domluvit, aby se provoz na vytíženém koridoru neblokoval zbytečně dlouho. „Stále platí, že nadjezd Kyjevská budeme opravovat ve stavební sezoně 2021. Musíme to stihnout, protože v roce 2022 se bude opravovat železniční most na ulici 17. listopadu. Co se stane, pokud by se obě stavby potkaly v jeden čas? Byla by sranda,“ řekl snad s nadsázkou Petr Kvaš.

Už o něco horší nálada je v dopravním podniku. Ten totiž musí počítat s náklady, které za „vypnutí“ klíčového mostu zaplatí.



„Máme spočítáno, že nás uzavírka bude stát mezi 15 až 18 miliony korun. Pravda je totiž taková, že most bude zavřený po docela dlouhou dobu úplně. Neprojedou ani naše vozy,“ doplnil Pelikán s tím, že cestující, kteří se budou potřebovat dostat do Pardubiček, Mnětic nebo Černé za Bory pomocí městské hromadné dopravy, zažijí poměrně velké nepohodlí.

„Zřejmě budeme zajíždět někam k veterině a lidé budou muset proběhnout podchodem pod železnicí, kde na ně budou čekat další autobusy. Jiné řešení těžko vymyslíme. Policie nám rovnou řekla, že nás přes železniční přejezd v Dašické ulici jezdit nenechá,“ uvedl Tomáš Pelikán.

Nicméně jasné je, že most se opravit musí. Nedávno z něho dokonce padaly kusy betonu. Navíc jeho opravu potřebuje i krajský úřad, který bez mostu nemůže začít stavět v areálu nové budovy.

„Pět let čekáme, až Pardubice zajistí rekonstrukci mostu v Kyjevské ulici, z něhož odpadají kvádry. Ve chvíli, kdy má být most zatížen kvůli stavbě v nemocnici, tak se kvůli opravě úplně zavře. To může pro stavební firmy představovat obrovský problém,“ rozčiloval se nedávno hejtman Martin Netolický s tím, že na radní města sice tlačí, ale domluva se nedaří.

Hejtman si stěžuje na liknavost města

Lídr nově založeného krajského uskupení 3PK dokonce tvrdí, že nechce na město příliš hartusit, aby nevznikly hádky. Přesto jeho vyjádření na adresu magistrátu není právě diplomatické.



„Na městě nás často v mnoha věcech neberou vůbec vážně. Je opravdu obtížné s nimi něco koordinovat. Tady nás někdo kritizuje kvůli přivaděčům, které se staví v nové trase, a jde o měsíce zpoždění. Ale klíčový most u nemocnice se ve chvíli, kdy se bude stavět Tesla, psychiatrie a multioborový pavilon, zavře. Protože místní samospráva není schopna pět let připravit opravu. Jak je možné, že to nikomu nevadí? Protože jsme korektní a mlčíme. Nechceme vyvolávat konflikty,“ dodal Netolický.

Pravdou je, že o opravě nadjezdu se mluví v Pardubicích už dlouho. Téma rekonstrukce stavby z roku 1964 totiž otevřel už v březnu 2015 tehdejší náměstek primátora Jiří Rozinek. „Nadjezd u nemocnice je ve špatném stavu, je třeba jej opravit,“ řekl tehdy politik z ČSSD.

Oficiálně oprava železničního uzlu Pardubice začíná dnes slavnostním zahájením prací za účasti ministra dopravy Karla Havlíčka. Během prací se budou opravovat i koleje pod zmíněným nadjezdem nedaleko nemocnice.