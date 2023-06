Pardubickému kraji chybí přes 2,5 miliardy na přivaděč, chce je po státu

Důstojné napojení Orlickoústecka na dálnici D35 už nemá v rukou Pardubický kraj, ale současní a budoucí vládní politici. Stavba třináct kilometrů dlouhého přivaděče kolem Vysokého Mýta a Chocně totiž bude stát kolem 2,7 miliardy korun. Ty kraj v rozpočtu nemá a Unie je neposkytne.

„Jsme připraveni do toho nějakou spoluúčast dát, ale rozhodně ne celou částku. Pokud má kraj rozpočet 5,2 miliardy korun, a to bylo loni historicky nejvíc a je to i na provoz, tak je jasné, že 2,7 miliardy nejsme schopni vygenerovat. Část peněz bychom do toho dali, ale ne tuto částku,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD/3PK).

Hejtman tvrdí, že od vládních politiků má příslib, že pomohou. Zatím ale jen ústní. „Beru to tak, že to ví ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica, ministr dopravy i premiér. Myslím, že to i chápou, že ceny se pohnuly,“ uvedl hejtman, podle něhož by do čtyř let měl kraj stavbu připravit a zajistit i finance.

V roce 2017 vláda rozhodla, že Pardubickému kraji v souvislosti s investicemi do dálnice D35 pošle 2,7 miliardy korun na vybudování dálničních přivaděčů a obchvatů. Tedy přesně tolik, kolik nyní chybí. Důvodů to má víc.

Do přípravy staveb přivaděčů se kraj pustil rozhodně pomaleji, než rostly ceny. Původní odhady nákladů byly v některých případech mimo realitu. Třeba cena za přivaděč kolem Chocně vystoupala z 1,2 miliardy na 2,7 miliardy. Kraj také za část peněz vylepšoval silnice, které nelze za přivaděče označit ani s přivřením obou očí.

„Je to prostě špatně, kraj měl finanční prostředky k dispozici, a kdyby byl svižnější s přípravou, tak by nemusel řešit současné problémy,“ řekl nedávno opoziční krajský zastupitel Jan Hrabal z ANO.

Zástupci kraje vysílají o stavbě přivaděče různé signály. Hejtman tvrdí, že stát musí pomoci. A tečka. Jeho náměstek Michal Kortyš (ODS) zase říká, že se obchvat prostě postaví a peníze se najít musí. Šéf Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec popisuje, co všechno lze pro to udělat.

„My v druhém pololetí půjdeme nejspíše za panem ministrem loudit, zda by to v rozpočtu fondu nešlo trochu vylepšit. V opačném případě by nás čekaly nevídané potíže včetně toho, že bychom to museli stavět z úvěru, iROPu nebo krajských peněz, což by bylo velice nepříjemné. Nebylo by na jiné investice, na které jsou peníze připraveny,“ řekl Němec na nedávném setkání se starosty v Holicích.

Stále na startu

Chybějící peníze nejsou jediný problém. Politici musí kvůli nové trase kolem Chocně změnit krajský územní plán. Zároveň nyní hledají projektanta obchvatu. Jinými slovy, jsou stále na startu a nemá snad ani smysl odhadovat, kdy se silnice postaví. „Optimistická varianta začátku stavby je rok 2026,“ uvedl Němec.

Překonat je třeba ještě technické komplikace. Přivaděč bude křížit železniční koridor, což se kvůli plánovanému zvýšení rychlosti vlaků mezi Pardubicemi a Chocní může prodražit. Správa železnic totiž úpravy trati a přestavbu nadjezdů chystá někdy kolem roku 2030, kraj by to potřeboval udělat o čtyři roky dříve.

„Když nám Správa železnic vcelku oprávněně napíše, ať ty nadjezdy postavíme, tak je nepostavíme, protože na ně nebudeme mít. A když budeme čekat, až to sami postaví, tak celá stavba do roku 2030 bude stát, protože bude bez těch mimoúrovňových křížení nefunkční,“ řekl Němec.