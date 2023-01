Pardubickému kraji chybí 2,5 miliardy na přivaděč u Chocně a Vysokého Mýta

Když v roce 2017 vláda rozhodla, že Pardubickému kraji v souvislosti s investicemi do dálnice D35 pošle 2,7 miliardy korun na vybudování dálničních přivaděčů a obchvatů, vypadalo to jako skvělá zpráva. Lidé se měli díky tomu dočkat nejen dálnice, ale i pohodlných cest, po nichž se k ní dostanou.

Po pěti letech přišlo vystřízlivění. Na přivaděčích se pracuje, ale ten klíčový, který má vytvořit obchvat Vysokého Mýta, Chocně a zajistit přístup z Orlickoústecka k dálnici D35, se teprve připravuje. Zatím však není jasné, za co se postaví. Redakce iDNES.cz zjistila, že Pardubický kraj se svolením státu přesune peníze na přivaděče tak, že za ně vybuduje vše s výjimkou obchvatu Vysokého Mýta a Chocně.

Původní částka 2,7 miliardy korun dnes už na všechny přivaděče nestačí. Zatímco vláda původně předpokládala, že oba obchvaty kraj pořídí za 1,2 miliardy korun, dnes už mají tyto stavby u Mýta a Chocně visačku s cenovkou 2,5 miliardy korun.

Krajské přivaděče Česká Třebová – Litomyšl hotovo Ústí nad Orlicí – Litomyšl

ve výstavbě Modernizace II/312 Choceň – České Libchavy – Žamberk

v přípravě Obchvat Dašic

ve výstavbě Obchvat osady Zminný

v přípravě Obchvat Rokytna

ve výstavbě Obchvat Chocně a Vysokého Mýta

v přípravě

„Na tuto stavbu byla memorandem určena částka 1,2 miliardy korun. Vyhotovením studie proveditelnosti se započtením vyvolaných událostí suma vzrostla na 1,8 miliardy korun. Zpracovávaná technická studie, zejména podrobným posouzením objektů, mostů, nadjezdů, křižovatek, velkých stavebních prací, zpřesňuje náklady na přibližně 2,5 miliardy korun,“ popsal navýšení ceny hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK/ČSSD).

Kraj by tak nyní potřeboval dvojnásobek toho, co mu vláda původně slíbila. Rozhodl se to tedy zatím „vyřešit“ přesunem peněz.

„Částka určená na obchvat Vysokého Mýta a Chocně bude převedena na zbylých šest staveb, a pokryjí se tak chybějící peníze. Jde zhruba o 1,2 miliardy,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

To jinými slovy znamená, že 2,5 miliardy na stavbu přivaděče kolem Vysokého Mýta a Chocně, která by měla teoreticky začít v roce 2025, kraj vůbec nemá. „Dvě a půl miliardy se do roku 2025 musí sehnat,“ uvedl Němec.

Kraj měl být rychlejší, říká opozice

„Je to prostě špatně, kraj měl finanční prostředky k dispozici, a kdyby byl svižnější s přípravou, tak by nemusel řešit současné problémy,“ řekl krajský zastupitel Jan Hrabal z ANO. Pokud by kraj měl slušné příjmy, teoreticky by si mohl na stavbu přivaděče půjčit a vybudovat jej.

Nicméně Pardubický kraj patří k nejchudším v zemi, vlivem nespravedlivě nastaveného dělení daní dostává podle Sdružení místních samospráv ČR minimálně o čtvrt miliardy ročně méně, než by odpovídalo mimo jiné počtu obyvatel. Navíc jej zatěžuje bezmála dvoumiliardová investice do nového pavilonu Pardubické nemocnice.

Krajští politici tak zatím vidí jediné řešení. Podle nich by chybějící peníze měl poslat stát. Ostatně hejtman Pardubického kraje Martin Netolický při proslovu před otevřením nového úseku dálnice D35 z Časů do Ostrova před Vánocemi to dal premiérovi Petru Fialovi najevo.

„Tady se asi nevyhneme dalším jednáním se státem, v možnostech Pardubického kraje – nejhůře financovaného spolu s jižní Moravou a některými dalšími kraji – není, abychom to zvládli zaplatit ze svého,“ řekl Netolický a vyzval poslance z regionu, aby zatlačili na vládu.

Michal Kortyš (ODS) zase krajským zastupitelům při jejich posledním prosincovém jednání líčil, že z taktických důvodů to nemůže s tlakem na ministra dopravy Martina Kupku (ODS) přehánět.

„Budeme žádat, aby nám přidal nějaké peníze, a vím, že letos to nemá smysl, rozpočet je udělaný a je, jaký je,“ řekl Kortyš s tím, že jednat o penězích chce v létě, kdy už by měl mít přesná čísla, kolik obchvaty Chocně a Vysokého Mýta budou stát. „Je to kostlivec ve skříni a je potřeba, aby ho někdo vytáhl a začal o tom jednat,“ uvedl.

Kraj čelí kritice za to, že s penězi od státu nenakládal rozumně. Využil je například na rekonstrukci silnice z Litomyšle do České Třebové či z Litomyšle do Ústí nad Orlicí. Ani v jednom případě se ovšem nejedná o dálniční přivaděč. Řidiče z Třebové i Ústí totiž zavedou přímo do centra Litomyšle.